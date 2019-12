Vizualizācija: Krasta 'Elkor' vietā atvērs Baltijā lielāko konferenču centru

2020. gada pirmajā ceturksnī savas durvis apmeklētājiem vērs Baltijā lielākais konferenču centrs “Atta Centre”, kura kopējā platība būs 15 000 kvadrātmetru. Centrs atradīsies Krasta ielā 60, informē uzņēmums. Iepriekš tur atradās "Elkor" veikals.

Jaunā konferenču centra atklāšana ieplānota 2020. gada pirmajā ceturksnī. Tas būs inovatīvs un daudzfunkcionāls biznesa komplekss – 29 konferenču zāles, biroju centrs un kopstrādes telpas, restorāns, kā arī liela autostāvvieta ar elektromobiļu uzlādes stacijām. Centrs vienlaicīgi spēs uzņemt līdz 5500 cilvēkiem.

Kā stāsta projekta autori, biznesa centra koncepcijas pamatā ir ideja par skudru pūzni kā kopīga radoša darba simbolu. "Atta Centre" vestibilā sadarbībā ar Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu tiks uzstādīts piecu metru augsts terārijs ar "atta" ģints skudrām.

"Darījuma tūrisms ir perspektīvs virziens, ar kuru nodarbojoties, mēs Latvijai varam piesaistīt investīcijas daudzu miljonu apmērā. Tāda mēroga centrs kā "Atta" Rīgu padarīs par pievilcīgāku galamērķi ārvalstu organizatoriem, kuri rīko starptautiska mēroga pasākumus. Līdz 2025. gadam mēs plānojam atvērt vēl piecus līdzīgus kongresu centrus lielākajās Eiropas galvaspilsētās," atzīmē "Atta Centre" ģenerāldirektors Jānis Astahovs.

Jāatgādina, ka 2005. gadā Krasta ielā 60 tika atklāts "Elkor centrs" ar 14 000 kvadrātmetru tirdzniecības platību. 2013. gadā tas pārtapa par "Elkor Home", liecina informācija uzņēmuma mājas lapā. Tomēr 2016. gadā veikals tika slēgts.

"Delfi" jau vēstīja, ka 2013. gadā divu dienu laikā oktobrī divas reizes īpašnieku mainījis "Elkor" grupas tirdzniecības komplekss Krasta ielā 60. Vispirms to par 3,71 miljoniem eiro no SIA "K-Īpašums" nopirka SIA "ETG", kas jau nākamajā dienā par 5,59 miljoniem eiro to pārdeva tālāk SIA "Morient IG", kas caur SIA "KSG Group" piederēja Kazahstānas uzņēmējiem.