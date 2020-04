Vizualizācija: Saņemta būvatļauja Preses nama kvartāla projektam

Rīgas pilsētas būvvalde izsniegusi būvatļauju jaunā Preses nama kvartāla 1. kārtas būvniecībai. Pirmajā projekta attīstības posmā paredzēts izbūvēt A klases biroju centru, tirdzniecības telpas ar Baltijā pirmo futbola laukumu uz ēkas jumta un "Holiday Inn" viesnīcu, kas būs pirmā "InterContinental Hotels Group" (IHG) viesnīca Latvijā, informē projekta ieviesējs "PN Project".

Jaunais Preses nama kvartāls atradīsies Zināšanu jūdzes rajonā Pārdaugavā, bijušās izdevniecības "Preses nams" teritorijā. Tajā paredzēts izveidot darījumu centru ar A klases biroju ēku un publisko ārtelpu, kur primāri tiks veidotas zaļās zonas un atpūtas vietas, kas paredzētas gājējiem un velosipēdistiem. Esošā Preses nama augstceltne tiks rekonstruēta, pārtopot par četru zvaigžņu IHG viesnīcu, savukārt daļēji nojaucamās esošās tipogrāfijas ēkas vietā paredzēts izbūvēt daudzfunkcionālu centru ar tirdzniecības platībām, ēdināšanas zonu un daudzstāvu autostāvvietu, kā arī ir paredzēta unikāla futbola laukuma izbūve uz ēkas jumta, kura tehniskajā izstrādē piedalījusies arī Latvijas Futbola federācija.

Projekta pirmajā kārtā 25 000 m2 paredzēti A klases biroju ierīkošanai, 7000 m2 – mazumtirdzniecības telpām, 40 000 m2 – multifunkcionālu telpu izveidei, bet bijušā Preses nama ēkā tiks izveidota "Holiday Inn" viesnīca ar 307 numuriem.

"Tuvojamies projekta būvniecības fāzei, ir ieguldīts milzīgs darbs, lai šis kļūtu par vienu no modernākajiem un inovatīvākajiem biznesa centriem Rīgā. Šobrīd sekojam līdzi ārkārtējai situācijai Latvijā un pasaulē saistībā ar Covid-19, tādēļ pagaidām vēl nesteidzamies izziņot precīzus būvniecības darbu uzsākšanas datumus, taču no savas puses darām visu iespējamo, lai darbi nekavētos. Šobrīd paredzam, ka 1. kārtas izbūve tiks pabeigta 2022. gada vasarā," teic AS "PN Project" padomes priekšsēdētājs Aivars Abromavičs (Aivaras Abromavičius).

Projekts paredz uzmanību veltīt energoefektivitātei, dabai draudzīgu materiālu izvēlei, vides pieejamībai, veselīgas darba vides radīšanai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Līdzās augstākās klases biroju un kopstrādes telpām, kas atbildīs BREEAM sertifikāta "Excellent" standartam, kas kopā paredzētas 2500 cilvēkiem, te tiks iekārtotas arī vairākas ēdināšanas iestādes, veikali, konferenču telpas, kā arī 200 velosipēdu novietnes, vairāk nekā 970 autostāvvietas, 27 elektroauto uzlādes stacijas, pastaigu vietas un terases ar apstādījumiem.

Bijušā Preses nama teritorijas apbūves koncepta autors ir arhitekts Andris Kronbergs un SIA "Arhis arhitekti". "Līdz ar būvatļaujas saņemšanu projektā iecerētās idejas un risinājumi ir "izvadīti" cauri visiem procesa līkločiem un tagad ieguvuši likumīgas tiesības tapt īstenotiem. Sevišķs gandarījums par to, ka tās ieceres, kas attiecās uz publiskās ārtelpas veidošanu šajā zonā (ap ēkām un uz ēkām), ir no visiem iesaistītajiem un atbildīgajiem saprastas un atbalstītas. Tagad tikai jāīsteno, un es ticu, ka šī vieta drīz būs pievilcīga, populāra, aktīvi lietota un mīlēta Rīgas centra daļa."

Projekta attīstītājs ir investīciju fonds "Lords LB Special Fund V". Projekta ieviesējs ir fonda meitas uzņēmums Latvijā – AS "PN Project".

"Lords LB Special Fund V" pārvalda Lietuvas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldības sabiedrība "Lords LB Asset Management", kas kopš 2008. gada sniedz pakalpojumus gan institucionālajiem, gan privātajiem investoriem. Kopumā uzņēmums šobrīd pārvalda 15 fondus – 12 nekustamā īpašuma fondus, 2 privātā kapitāla fondus un 1 enerģētikas un infrastruktūras fondu. "Lords LB Asset Management" kopējo pārvaldīto aktīvu vērtība 2019. gada decembra beigās bija 530,5 miljoni eiro.