VK šaubās, vai VNĪ valsts intereses vērtē augstāk par valsts kapitālsabiedrības interesēm

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja Renāra Griškeviča komentārs:



"VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) turpina darbu pie pārmaiņu vadības un stratēģisko izaicinājumu pārvarēšanas. Līdz šim jau esam novērsuši vai esam uzsākuši novērst daļu no 2018. līdz 2021. gadam Valsts kontroles (VK) konstatēto problēmu.



Valsts kontroles revīzija VNĪ ir veikta laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Atbilstoši “Vidēja termiņa stratēģijai 2018.-2022. gadam” kapitālsabiedrība uzsāka būtiskus pārmaiņu procesus. Jau revīzijas laikā tika ieviesti uzlabojumi, piemēram, restrukturizēti darbības procesi, kas ļāva pāriet no funkciju izpildes uz klientu orientētu servisu, uzlabots uzskaites process, pilnveidota nomas maksas un investīciju aprēķināšanas metodika. Tāpat ir uzsākts apjomīgs darbs pie IT un datu infrastruktūras sakārtošanas, tādējādi sagaidāma būtiska datu kvalitātes uzlabošanās, kā arī īstenojam sagatavošanās darbus Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas (VNĪIS) migrācijai uz jaunu platformu.



Novērtējam VK revīzijā izceltās nekustamo īpašumu pilnveides iespējas, kas balstītas 2018.-2021. gada datos. Kopā ar visām iesaistītajām pusēm mēs pārskatīsim vēl pilnveides procesā esošos procesus un iespējas veikt papildu uzlabojumus atbilstoši VK norādījumiem. Vienlaikus ir būtiski norādīt, ka daļu konstatēto nepilnību bija pārveides procesā jau ziņojuma izstrādes brīdī un šobrīd vairs nepastāv.



Stratēģijas ieviešana ļāvusi panākt būtiskus uzlabojumus VNĪ darbībā. Uzņēmums ir veicis ievērojamus ieguldījumus darba vides sakārtošanā un vienotas izpratnes radīšanā iekšējos normatīvajos aktos precīzāk definējot, piemēram, izmaksu dalīšanas kārtību un informācijas atlases kritērijus. Veikti arī būtiski uzlabojumi nomas maksas aprēķināšanas metodikā, tostarp atsevišķi tiek uzskaitītas izmaksas par neparedzētajiem apsaimniekošanas darbiem. VNĪ mērķis ir precīzi apkopot izmaksas, lai varētu pārrēķināt likmi, balstoties faktisko izmaksu apmērā. Tāpat ir izstrādāta apsaimniekošanas pasākumu plāna aprēķina metodika un veiktas izmaiņas apsaimniekošanas pasākumu plānošanas kārtībā. Vienlaikus kapitālsabiedrība ir izstrādājusi jaunu, uzlabotu kārtību remontdarbiem nepieciešamo investīciju plāna aprēķināšanai, tādējādi daudz precīzāka kļūst arī metodika, atbilstoši kurai tiek veidots konkrētā īpašuma investīciju plāns. Iepriekš noslēgtie nomas līgumi pakāpeniski tiek papildināti ar jauno aprēķinu metodi, tādējādi mazinot ar uzkrājumiem saistītos riskus."