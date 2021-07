VNĪ iepirkumā Dailes teātra priekšlaukuma atjaunošanai pieteikušies 3 būvuzņēmēji

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) iepirkumā Dailes teātra priekšlaukuma sakārtošanai saskaņā ar "MADE arhitekti" izstrādātajām būvniecības iecerēm pieteikušies 3 pretendenti, informē VNĪ.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VNĪ uzsāk piedāvājumu vērtēšanas procesu. Priekšlaukuma atjaunošanu plānots uzsākt šovasar un pabeigt līdz 2022. gada rudenim, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Piedāvājumus iesnieguši būvuzņēmēji: SIA "Kvinta BCL", pilnsabiedrība "BI_ZENG" un SIA "Tilts". Piedāvātās līgumu cenas – sākot no 2,26 miljoniem eiro līdz 2,77 miljoniem eiro (bez PVN). Par iepirkuma uzvarētāju un līguma summu varēs runāt tikai pēc piedāvājumu izvērtēšanas.

Skvērs pie Dailes teātra ir gan valsts, gan pašvaldības īpašums. Teātra skvēra daļa Bruņinieku ielas pusē un Brīvības ielas pusē līdz teātra kasēm ir VNĪ pārvaldībā, bet atlikusī daļa Brīvības ielas pusē – no kasēm līdz Matīsa ielai – Rīgas pašvaldības īpašumā. Īstenojot metu konkursā uzvarējušo arhitektu "MADE arhitekti" ieceri, teātra priekšlaukums kļūs pieejams pilsētniekiem, nodrošinot augstvērtīgu publiskās telpas kvalitāti un paplašinot teritorijas zaļo zonu – tiks iestādīti jauni koki, ierīkoti soliņi un laternas, radot vēl vienu sakārtotu vietu iedzīvotāju labsajūtai. Iniciatīvu projekta kopējai īstenošanai uzņēmies VNĪ.

Priekšlaukuma atjaunošana notiks 3 posmos. Pirmajā posmā atjaunos laukuma segumu gan valsts, gan pašvaldības daļā, tiks veikta ārējo vājstrāvu inženiertīklu un ārējo elektroapgādes inženiertīklu pārbūve, pārbūvēta publiskā tualete, ierīkoti labiekārtojuma elementi un apstādījumi, nomainīts teritorijas ārējais apgaismojums un veikta digitālo ekrānu montāža. Otrajā posmā tiks sakārtota autostāvvietu zona un saimniecības pagalms, 3. posmā – Dailes teātra teritorija gar Bruņinieku ielu.

2019. gadā noslēdzās metu konkurss, kur 8 projektu konkurencē par labāko atzīta arhitektu biroja "MADE arhitekti" iecere, taču bija nepieciešams laiks meta ieceres detalizētai izvērtēšanai un apstiprināšanai pilsētas būvvaldē. Tikai 2021. gadā Rīgas pilsētas būvvalde pieņēma lēmumu atbalstīt teritorijas labiekārtojuma metu, kas ļāva nekavējoties veikt projektēšanas darbus un uzsākt būvniecības iepirkumu.

Projekts tiek finansēts no Kultūras ministrijas piesaistītā finansējuma - Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturto projektu iesniegumu atlases kārtu "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" un valsts budžeta finansējuma (tostarp Covid-19 finansējums ekonomikas sildīšanai caur ieguldījumiem būvniecībā).

Dailes teātra un tā apkārtnes sakārtošana notiek kompleksi – sākot ar ēku un turpinot ar apkārt esošo teritoriju. Vēsturiskās ēkas energoefektivitātes būvdarbi sākās pērn un ir veikti saglabājot 1976. gadā pēc arhitektes Martas Staņas projekta celtā teātra arhitektūru. Teātra ēkai nosiltinātas ēkas ārsienas, skatuves tornis un jumti, nodrošinot nepieciešamo komfortu gan teātra darbiniekiem, gan skatītājiem un vienlaikus būtiski samazinot elektroenerģijas un apkures izmaksas.