VNĪ šogad plāno ar būvniecību saistītos iepirkumus tērēt 22 miljonus eiro

Šogad VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) ar būvniecību saistītos iepirkumos plāno noslēgt līgumus aptuveni 22 miljonu eiro kopvērtībā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, informēja VNĪ valdes locekle Sigita Janvāre.

Lielākie būvniecības un projektēšanas iepirkumi paredzēti saistībā ar prototipēšanas darbnīcas Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas vajadzībām, kā arī Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) skatuves dekorāciju darbnīcas izbūvi.

Abiem projektiem, kuros plānots ieguldīt no 4,4 līdz 4,5 miljoniem eiro katrā, ir piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums. Projekti vienlaikus paredz līdz šim degradēto teritoriju revitalizāciju un tur esošo organizāciju darba apstākļu uzlabošanu, skaidro VNĪ.

"Sešas darbnīcas Aristīda Briāna ielā, kurās Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi varēs papildināt praktiskās iemaņas, labi sasauksies ar radošo industriju inkubatoru, kas taps "TabFab" kvartālā. Mēs, attīstot šo rajonu, ceram, ka šo organizāciju starpā izveidojusies sadarbība pavērs jaunu elpu to iemītniekiem un ar padarītā rezultātiem ļaus konkurēt gan Baltijas, gan Eiropas līmenī," paskaidroja Janvāre.

Savukārt LNOB skatuves dekorāciju darbnīcas pārbūvei un mēģinājumu zāles izveidei Lubānas ielā 80, kā norādīja VNĪ, būšot vairāki ieguvumi. Proti, LNOB varēs operatīvāk sagatavot, pielāgot un izmēģināt izrāžu dekorācijas, jo līdz šim to skatuves izmēģinājumi notika LNOB Jaunajā zālē. Tāpat jaunbūvējamā mēģinājumu zāle ar laiku varētu tikt atvērta arī pasākumiem plašākai publikai, tādējādi Šķirotavas rajonā radīsies vēl viena jauna kultūras telpa, kas mainīs šīs apkaimes norises, skaidroja VNĪ.

Patlaban iesniegšanai būvvaldē tiek gatavots arī pilnais būvprojekts Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālam, kas būs izvietots blakus rekonstruētajam Okupācijas muzejam un Nākotnes namam. Plānots, ka memoriāla būvniecība tiks sadalīta vairākās kārtās, un arī to pirmais iepirkums varētu notikt šogad. Tāpat ir sākts darbs pie tehniskās dokumentācijas ideju konkursam par ēkas Vecrīgā, Audēju ielā 7, pārbūvi. Viens no konkursa aspektiem būs ieteikumi ēkas turpmākai izmantošanai.

Janvāre uzsvēra, ka VNĪ ir ievērojams būvniecības tirgus spēlētājs, kas, atjaunojot un remontējot savā pārziņā esošās ēkas, gadā ar būvniecību saistītos iepirkumos iztērē vairākus desmitus miljonus eiro. Savukārt veiksmīgu un saimnieciski izdevīgu būvniecības iepirkuma rezultātu saskaņā ar viņas pausto nodrošina iespējami precīzāka uzdevumu formulēšana, atklāta komunikācija ar pretendentiem un laba pasūtītāja reputācija.

"Ja mēs kā pasūtītāji paši esam pārliecināti par to, ko vēlamies sasniegt, esam labi sagatavojuši mājas darbu, proti, spējam konkrēti noformulēt prasības, tad arī iepirkums kopumā būs veiksmīgs. Ļoti nozīmīga ir arī sadarbība ar telpu lietotājiem, lai mēs izprastu viņu vajadzības un varētu tās apmierināt iespējami labākajā veidā," skaidro VNĪ valdes locekle.

Janvāre informēja, ka VNĪ vēlas padarīt iepirkumus starptautiskus, tādēļ piedalīties iepirkumos mudina arī būvniekus kaimiņvalstīs. Tiesa, visā Baltijas reģionā būvniecības nozare ir aktīva, tādēļ interese pagaidām nav pārāk liela. Taču starptautisks vēriens bija pērn notikušajam "TabFab" radošā kvartāla metu konkursam, kurā pieteikumus iesniedza pretendenti ne tikai no Latvijas, bet arī Dānijas, Japānas, Lielbritānijas, Lietuvas un Itālijas. Patlaban ar konkursa uzvarētāju Latvijas arhitektu biroju "NRJA" jeb "No Rules Just Architecture" notiek sarunas par būvprojekta izstrādi.

2019. gada otrajā pusē VNĪ būvniecības iepirkumos tiks ieviesta prasība izmantot būvju informācijas modelēšanu jeb BIM. Saskaņā ar Janvāres teikto, tas ir vēl viens veids, kā tiks uzlabots gan procesu caurspīdīgums, gan vienlaikus arī turpmākā būvniecības efektivitāte un kvalitāte.

VNĪ šobrīd īsteno 32 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 135 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 500 nekustamo īpašumu adresēm ar 1700 ēkām 1,2 miljonu kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4100 zemes īpašumu vairāk nekā 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.