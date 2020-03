Valsts vides dienests (VVD) februārī apturējis trīs uzņēmumu iekārtu darbību. Visi trīs uzņēmumi savu darbību veica bez nepieciešamās piesārņojošas darbības atļaujas, portālu "Delfi" informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

VVD pārbaudēs konstatēts, ka turpmāka šo uzņēmumu iekārtu darbība var radīt kaitējumu videi un cilvēku veselībai, jo minētā piesārņojošā darbība nav izvērtēta atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām – nav iegūta informācija par tās ietekmi, un nav izvirzīti nosacījumi ietekmes mazināšanai.

Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9C apturēta SIA "ArAuto 24" darbība – transportlīdzekļu remonts un SIA "Metāls Stilā" darbība – transportlīdzekļu krāsošana. Savukārt Olainē, Rūpnīcu ielā 3 apturēta SIA "Lakura " darbība – kopšanas, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ražošana.

Par konstatētajiem pārkāpumiem visos trīs gadījumos uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

Par konstatētajiem pārkāpumiem SIA "ArAuto 24" un SIA "Metāls Stilā" var tikt piemērots naudas sods – fiziskajām vai juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet SIA "Lakura" – fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit eiro, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro.