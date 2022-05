VVD uzdod pārtraukt 21 ķīmisko vielu rezervuāra izmantošanu uzņēmumā SIA 'Ovi'

Valsts vides dienests (VVD) atklājis, ka ķīmisko vielu uzglabāšanas uzņēmums SIA "Ovi" Tvaika ielā, Rīgā, izmanto rezervuārus, kas nav iekļauti tam izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, informē VVD.

Kopumā naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas uzņēmums vielu uzglabāšanai izmanto 52 tvertnes jeb rezervuārus, no tiem 21 tvertnes darbību VVD uzdevis apturēt.

VVD norāda, ka uzņēmums, izmantojot uzglabāšanas rezervuārus un nesaņemot tiem paredzētu vides atļauju, radījis vides piesārņojuma un potenciālas rūpnieciskās avārijas risku.

Atļaujā neiekļautajām tvertnēm nav izvērtēta to darbības atbilstība vides aizsardzības prasībām.

Uzņēmumam uzdots pilnībā iztukšot noteiktās rezervuāru grupas (21 tvertni) no tajos uzglabātajām ķīmiskajām vielām, atvienojot tos no tehnoloģisko iekārtu (sūkņu, rezervuāru, cauruļvadu u.c.) sistēmas un atverot to tīrīšanai un apkopes vajadzībām paredzētās lūkas.

SIA "Ovi" darbību pilnā apmērā varēs atsākt pēc grozījumu veikšanas piesārņojošās darbības atļaujā, skaidro VVD.