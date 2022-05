'Yandex Go' gaida atbildi no Satiksmes ministrijas par darbības bloķēšanu

Koplietošanas pasažieru pārvadājumu sniedzējs "Yandex Go" Satiksmes ministrijā apstrīdējis Autotransporta direkcijas lēmumu anulēt tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja "Yandex Taxi" reģistrāciju, kā arī bloķēt mobilās lietotnes "Yandex Go" darbību, "Delfi Bizness" pastāstīja "Yandex Go" Preses dienestā.

"Mēs nepiekrītam mūsu servisa bloķēšanai Latvijā un, lai to apstrīdētu, jau esam iesnieguši Satiksmes ministrijā iesniegumu. Gaidām lēmumu par to un esam iecerējuši arī turpmāk īstenot valsts likumdošanā paredzētos pasākumus savu interešu aizstāvībai," norādīja "Yandex Go" pārstāvji.

Tāpat pasažieru pārvadājumu sniedzējs uzsvēra, ka Latvijas lietotāju dati tiek glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības regulas un Vispārīgās datu aizsardzības regulu (GDPR). "Turklāt 2020. gadā mūsu serviss veiksmīgi nokārtoja reģistrāciju Autotransporta direkcijā, kas apstiprināja "Yandex Go" atbilstību valsts tiesību aktu prasībām," pauda "Yandex Go" pārstāvji.

Tiesā iesniegums saistībā ar "Yandex Go" darbības apturēšanu nav bijis.

Satiksmes ministrijā "Delfi Bizness" skaidroja, ka ministrijā saņemts "Yandex.Taxi B.V." iesniegums. Uzņēmums informēts, ka iesniegumā par Autotransporta direkcijas lēmuma apstrīdēšanu norādīto motīvu pamatotība vērtējama kopsakarā ar lietā esošajiem pierādījumiem un tiesību normām. Līdz ar to, lai lietu sniegtu atbildi pēc būtības, nepieciešams papildu laiks apstākļu noskaidrošanai un informācijas saņemšanai no citām institūcijām.

Tikmēr "Bolt" pēc "Yandex Go" darbības apturēšanas Latvijā ir palikusi vienīgā kopbraukšanas platforma. Tomēr "Bolt" pārstāvji"Delfi Bizness" neatklāja informāciju par to, kā ir mainījies viņu pārvadāto pasažieru un šoferu skaits pēc "Yandex Go" darbības apturēšanas Latvijā.

"Vienmēr aicinām jaunus autovadītājus pievienoties “Bolt” platformai. Mūsu platformas lietotāju skaits arvien pieaug, līdz ar to arī pieprasījums pēc pakalpojumiem," komentēja "Bolt" reģionālais vadītājs Latvijā Raimonds Bērziņš.

Jau vēstīts, ka 23. martā, stājas spēkā tās lēmums par tīmekļvietnes / mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja "Yandex Taxi B.V." reģistrācijas anulēšanu un mobilās lietotnes "Yandex Go" darbības bloķēšanu, jo tika konstatēts, ka tā nodrošina aktīvu datu apmaiņu ar serveriem, kas ir izvietoti Krievijas Federācijā. Tādējādi no šodienas mobilā lietotne "Yandex Go" vairs nedrīkst piedāvāt savus pakalpojumus Latvijas teritorijā.