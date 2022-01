'Yit' ekspluatācijā nodod daudzdzīvokļu ēku tuvajā Purvciemā

Būvkompānija un nekustamo īpašumu projektu attīstītājs "Yit Latvija" ekspluatācijā nodevis daudzdzīvokļu ēku "Safrāns", kas atrodas Rīgā, Purvciemā, celtniecības stadijā izpārdodot gandrīz 60% no kopskaitā 81 pieejamā dzīvokļa, informē uzņēmums.

Uzņēmumā, vērojot īpašumu iegādes tendences tirgū, norāda, ka tieši pēdējā gada laikā pieprasījums pēc dzīvokļiem un darījumu skaits jaunajos projektos izteikti pieaug.

Jaunajā 9 stāvu daudzdzīvokļu ēkas projektā "Safrāns", kurš atrodas Rīgā, Žagatu ielā 7, izvietoti gan vienistabas un 2 istabu dzīvokļi, gan arī 3 un 4 istabu dzīvokļi. "Yit" novērojis, ka vienistabas dzīvokļi pārsvarā tiek iegādāti kā investīcija, taču vienlīdz pieprasīti ir arī dzīvokļi ar lielāku istabu skaitu.

"Uzsākot jaunā projekta "Safrāns" būvniecību tuvajā Purvciemā, izjutām pastiprinātu interesi no tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem par iespējām iegādāties jaunu mājvietu tieši mūsu projektā. Tas skaidrojams ar to, ka projekts atrodas no infrastruktūras viedokļa ļoti pievilcīgā vietā – tuvumā centrālajām ielām, izglītības iestādēm, iepirkšanās vietām. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja baudīt pastaigas un nodarboties ar sportiskām aktivitātēm tuvumā esošajā Biķernieku mežā. Sākotnēji vislielākais pieprasījums līdz šim ir novērots pēc divistabu dzīvokļiem, savukārt vienistabas dzīvokļi tiek izvēlēti kā investīciju objekts tieši infrastruktūras priekšrocību dēļ," teic "Yit Latvija" valdes loceklis Andris Božē.

Vienlaikus uzņēmumā uzsver, ka jauna tendence vērojama arī platības ziņā lielāku dzīvokļu segmentā – aug pircēju interese par 4 istabu dzīvokļiem, piemēram, "Safrāns" projektā 3 un 4 istabu dzīvokļi izpirkti vēl ēkas būvniecības stadijā, un šobrīd, pēc nodošanas ekspluatācijā, tirdzniecībā pieejams vairs tikai viens 88m² 4 istabu dzīvoklis. Turklāt arī citos "Yit" attīstītajos projektos novērotas līdzīgas tendences – iedzīvotāji daudz biežāk izskata iespējas iegādāties lielākas platības mājokļus.

"To skaidrojam ar iedzīvotāju vēlmi dzīvot vidē, kurā ir ērta pilsētas un transporta infrastruktūra ar sabiedriskajām iestādēm, bet vienlaikus dzīvei pilsētā svarīgāk, nekā agrāk, ir dzīvojamās telpas plašums un funkcionalitāte. Neizslēdzu, ka šie lēmumi un izvēles balstās arī uz pandēmijas laikā iedzīvotāju gūtajām atziņām, kad vienu dzīvojamo platību nācās dalīt starp vairākiem ģimenes locekļiem, iekārtojot vēl zonas darbam, skolai un atpūtai," piebilst Božē.

Kopumā projekta dzīvokļu platība ir no 32m² līdz 88 m². Daudzus pircējus motivējis piedāvājums, kura ietvaros, iegādājoties dzīvokli "Safrāna" projektā, pircējs iegūst arī atsevišķu noliktavas telpu pagrabstāvā. Kaut arī šāda opcija pieejama praktiski visos "Yit" daudzdzīvokļu projektos, "Safrāna" projektā noliktavas telpa paredzēta pilnīgi katram dzīvoklim. Visi dzīvokļi tiek piedāvāti ar pilnu apdari un iespēju iegādāties vietu automašīnai virszemes stāvvietā pie mājas.

"Yit" norāda, ka nekustamo īpašumu tirgū joprojām vērojams dzīvokļu iztrūkums augstā pieprasījuma dēļ. Tāpat pandēmijas ietekmē cilvēki rūpīgi izvērtē savus ieguldījumus, un, izvēloties jaunu mājvietu, lūkojas vairs ne tikai pēc dzīves vietas, bet arī telpas darbam. Kompānijas novērojumi liecina, ka atgriežas nepieciešamība virtuves zonu nodalīt no dzīvojamās istabas, kas arī varētu būt saistīts ar pārmaiņām cilvēku ieradumos, strādājot no mājām. Tāpat potenciālajiem dzīvokļu īpašniekiem būtiska ir iespēja iegūt papildus telpu vai vietu mantu uzglabāšanai, piemēram, pagrabstāvā izvietotu noliktavu.