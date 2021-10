'YIT Latvija' par jaunu dzīvokļu iegādi: iedzīvotāji savos lēmumos ir kļuvuši izlēmīgāki

Rīgā, Dzelzavas ielā, topošajā četru dzīvojamo namu kompleksā "Silvas nami" šonedēļ pirmā ēka atzīmējusi spāru svētkus. Kā informē būvkopmānija un nekustamo īpašumu projektu attīstītājs "YIT Latvija", kas ir projekta attīstītāji, tajā rezervēti jau 70% dzīvokļu. Kā liecina "YIT Latvija" ekspertu novērojumi, arī šogad, tāpat kā pērn, septembris bijis viens no aktīvākajiem periodiem iedzīvotāju interesei par jauna mājokļa iegādi.

Kompānijas eksperti norāda, ka projekts ir veidots, reaģējot uz tirgus pieprasījumu pēc racionāliem un pircējiem pieejamiem mājokļiem, kas līdz ar pieaugošajām būvniecības izmaksām ir būtiskākais kritērijs mājokļa iegādē.

Kompleksu "Silvas nami" Dzelzavas ielā veidos četras vienādas septiņu stāvu ēkas, no kurām divas ir būvniecības stadijā, bet trešās ēkas būvniecības sākšana plānota 2022. gada pavasarī. Katrā no ēkām atradīsies 67 divu, trīs un četru istabu standarta klases dzīvokļi ar platību no 41 līdz 73 kvadrātmetriem. Visi dzīvokļi būs ar pilnu apdari, un mājas iedzīvotājiem iegādei būs pieejamas noliktavas telpas, savukārt ēkas pirmajā stāvā ir paredzēts izveidot āra terases.

"YIT Latvija" valdes loceklis Andris Božē norāda, ka, attīstot šo projektu, tika pievēsta pastiprināta uzmanība tam, kā samazināt mājokļa kopējo cenu, padarot tos pieejamus pircējiem. To lielā mērā diktē pieaugošās būvniecības izmaksas, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem šogad maijā, salīdzinot ar pērno gadu, pieaugušas par 4,8%, savukārt būvmateriālu cenu kāpums bija par 6,1%.

"Šīs vajadzības esam veiksmīgi piepildījuši, izveidojot kompaktāka plānojuma dzīvokļus, lai nebūtu jāmaksā par liekiem un bieži vien nevajadzīgiem kvadrātmetriem. Tāpat projektam nebūs pazemes autostāvvieta, kas ievērojami sadārdzina projekta kopējās izmaksas. Tā vietā vairāk stāvvietu tiks izveidots virszemē, izbūvējot arī infrastruktūru elektrisko transportlīdzekļu uzlādei. Atsacīšanās no pazemes autostāvvietām ļauj projektu attīstīt arī īsākā laika posmā," uzsver Božē.

Iedzīvotāju augstā interese par dzīvokļa iegādi jau šajā būvniecības posmā apstiprina, ka šobrīd tirgū ir pieprasījums pēc jauna un energoefektīva mājokļa, kas vienlaikus cenas ziņā ir pieejams, tāpēc attīstītājs sagaidīta lielu interesi arī par nākamo daudzdzīvokļu kompleksa "Silvas nami" ēku. Investīciju apmērs šajā projektā gan netiek atklāts.

Vienlaikus šogad vērojams, ka iedzīvotāji savos lēmumos ir kļuvuši izlēmīgāki.

"Pērn novērojām, ka ļoti daudzi interesējās un vēlējās pirkt mājokli, bet nebija gatavi pieņemt gala lēmumu. To noteikti ietekmēja Covid-19 radītā nenoteiktība un neziņa par savu finansiālo stabilitāti ilgtermiņā, kas lika būt īpaši piesardzīgiem. Lai gan jau 2020. gada vasarā ierobežojumi lielākoties tika atcelti, nākotne joprojām bija neskaidra, un līdz ar to daudzi lēmumu pieņemšanā par labu dzīvokļa iegādei saskatīja risku. Tikmēr šogad redzam, ka iedzīvotāji ir vairāk gatavi iegādāties dzīvokļus un lēmumus pieņem izlēmīgāk. Pirmkārt, esam sadzīvojuši ar esošajiem apstākļiem, pieņēmuši tos, lai arī tie joprojām prasa zināmus izaicinājumus. Otrkārt, ja pērn daudzi izlēma nogaidīt ar dzīvokļa iegādi, cerot, ka cenas stabilizēsies, tad tagad iedzīvotāji savos darījumos un nodomos ir konkrētāki, jo apzinās, ka tuvā nākotnē cenu kritums būvniecībā nav sagaidāms," rezumē Božē.

"YIT" nodarbina aptuveni 7400 darbiniekus desmit valstīs: Somijā, Krievijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Čehijā, Slovākijā un Polijā. Uzņēmuma apgrozījums 2020. gadā bija aptuveni 3,1 miljards eiro. "YIT Corporation" akcijas tiek kotētas "Nasdaq Helsinki Oy". SIA "YIT Latvija" reģistrēta 1998. gadā. Tās 2020. gada apgrozījums bija 22,23 miljoni eiro, bet peļņa pēc nodokļu nomaksas 2,59 miljoni eiro, liecina "Lursoft" dati.