Zāļu lieltirgotavai 'Recipe Plus' nomainījusies valde

Pirmdien, 11. janvārī, izmaiņas piedzīvojusi AS "Recipe Plus" valde. Dati liecina, ka amatu atstājis līdzšinējais valdes loceklis Aleksejs Udačins, kurš kopš pagājušā gada augusta bija uzņēmuma valdes vienīgā amatpersona. Par "Recipe Plus" valdes priekšsēdētāju iecelta Vilma Druliene, bet valdes locekli – Ivo Velde, informē "Lursoft" Klientu portfelis.

Ivo Velde šobrīd ieņem arī AS "Sentor Farm Aptiekas" valdes locekļa un SIA "Loro Conto" valdes priekšsēdētāja amatus, savukārt Vilma Druliene vienlaikus ir arī AS "RPH Marketing Latvia", SIA "Jonnex-Farma" un AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" valdes priekšsēdētāja.

Līdz ar izmaiņām valdē pirmdien reģistrētas arī izmaiņas informācijā par "Recipe Plus" patiesajiem labuma guvējiem. Uzņēmums sniedzis informāciju, ka tā patiesos labuma guvējus nav iespējams noskaidrot. Iepriekš kā patiesie labuma guvēji bija reģistrētas astoņas fiziskās personas, tostarp arī Josifs Apts.

Zāļu, medicīnas un veselības preču vairumtirdzniecības un izplatīšanas uzņēmums "Recipe Plus" 2019. gadā turpināja paplašināt preču sortimentu atbilstoši aptieku un veselības aprūpes iestāžu pieprasījumam. Kā savā vadības ziņojumā norādījis "Recipe Plus", 2019. gadā uzņēmums noslēdzis 10 sadarbības līgumus ar jauniem piegādātājiem, savā sortimentā iekļaujot 1445 pozīcijas, no kurām 409 ir zāles, bet 1036 – uztura bagātinātāji, higiēnas un kosmētiskie līdzekļi, medicīnas ierīces, kā arī veterinārās preces.

Gada pārskatā publiskotā informācija liecina, ka 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, "Recipe Plus" apgrozījums palielinājies par 4,82 miljoniem eiro, sasniedzot 190,37 miljonus eiro. Līdz ar apgrozījumu kāpusi arī uzņēmuma peļņa, kas pieaugusi no 15,53 miljoniem eiro 2018. gadā līdz 18,45 miljoniem eiro 2019. gadā.