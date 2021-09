'Zaza Timber' izveidojusi elektroauto uzlādes staciju, kas uzstādīta Kopenhāgenas iekšpilsētas domes priekšā

Latvijas uzņēmumu grupa "Zaza Timber" ir izgatavojusi un Kopenhāgenas iekšpilsētas Frederiksbergas domes priekšā uzbūvējusi dabai draudzīgu, auto ātrās elektrouzlādes staciju no līmētās koksnes (glulam), informē uzņēmums.

Stacijas arhitektūru izstrādāja Dānijas arhitektu birojs "Cobe". Tā būvēta pēc Dānijas elektroauto uzlādes staciju un mobilitātes risinājumu kompānijas "Clever" pasūtījuma.

Kopenhāgenā uzbūvētā īpaši ātrās (ulta-fast) uzlādes stacija ir piecus metrus augsta, 14 metrus gara un septiņus metrus plata. To vienlaikus var izmantot četras automašīnas, un katrai ir pieejama 150-300 kW uzlādes jauda. Ar šādu jaudu pēc 10 minūšu uzlādes auto var nobraukt 150 - 300 km.

Būve tika ražota Latvijā no FSC sertificētas egles koksnes, un tika izgatavota pēc "Lego" konstruktora principa, sadarbojoties trīs "Zaza Timber" grupas uzņēmumiem Jelgavas novadā - projektētājam, ražotājam un būvniekam. "Zaza Timber" projektētāji izstrādāja būvkonstrukciju detalizāciju, veica paneļu un to stiprinājumu projektēšanu; Latvijā tika ražotas līmētās koksnes detaļas, izgatavoti jumta moduļi, bet gala montāžu būvnieks veica Dānijā. Šāda pieeja ļāva veikt būvniecību ātri un tikpat kā bez ražošanas atlikumiem.

Kopenhāgenā Latvijas būvnieki celtnes montāžu veica sešās dienās.

Arhitektūras koncepcijas centrā ir no koka izgatavots jumta modulis, kurš līdzinās kokam ar stumbru un lapotni, un pasargā apmeklētājus no saules un nokrišņiem. Arī būves jumts ir "zaļš" - to klāj augi - ekstensīvais zaļais sedums (laimiņš), kam vajadzīga minimāla kopšana. Moduli savienojot ar citiem moduļiem, stacijas iespējams būvēt dažādā lielumā un konfigurācijās, tā padarot arhitektu konceptu īstenojamu dažādās vietās. Arhitektu koncepts paredz, ka jumtu iespējams viegli demontēt un materiālus izmantot atkārtoti (recycling) vai pārizmantot (upcycling). Par šo projektu "Cobe" saņēma vairākus apbalvojumus - "Building Awards 2018" infrastruktūras kategorijā, un "ArchDaily Building of the Year Awards 2020". Projekts ir nominēts uz Eiropas Savienības laikmetīgās arhitektūras "Mies van der Rohe" balvu 2022".

Elektroauto infrastruktūras izveidošana Dānijā notiek ar valsts atbalstu. Saskaņā ar Dānijas Elektroauto Alianses datiem, lai īstenotu transporta pāreju uz atjaunojamajiem resursiem, Dānijā līdz 2030. gadam paredzēts izveidot 30 000 elektroauto uzlādes punktus.