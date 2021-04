SIA "MAD Nordic", kas darbojas ar zīmolu "Augusta zemenes", zemeņu sezonu plāno sākt maija vidū, liecina uzņēmuma sniegtā informācija.

Nepilnu trīs gadu laikā "Augusta zemenes" soli pa solim atjauno savulaik slaveno Mālpils dārzniecību. Trīs gadu laikā uzņēmums investējis aptuveni 100 000 eiro saimniecības infrastruktūras sakārtošanā un segto platību – tuneļu un siltumnīcu – izbūvē, kā arī zīmola izveidošanā.

Tuvākajā nākotnē plānots uzsākt aveņu audzēšanu tuneļos.

"Augusta zemenes" agronoms Guntars Dzērve informē: "Pirms trīs gadiem sākām ar zemeņu audzēšanu dažos tuneļos, tomēr sapratām, ka pieprasījums pēc mūsu audzētajām zemenēm ir liels, tāpēc nolēmām attīstīties. Atjaunojām divas siltumnīcas un šogad plānojam jau izbūvēt trešo. Kopumā esam izbūvējuši vairāk nekā 20 tuneļus zemeņu audzēšanai. "Augusta zemenes" mērķis viennozīmīgi nav konkurēt ar lielajiem industriālajiem zemeņu audzētājiem. Mūsu ogu audzēšanas sistēma nodrošina zemeņu audzēšanu ļoti kompakti, tāpēc primāri savā darbībā orientējamies uz to, lai esam efektīvi, kvalitatīvi un ražīgi."

Uzņēmums zemenes audzē tikai segtajās platībās, jo uzskata, ka šis ir visefektīvākais zemeņu audzēšanas veids vietējos klimata apstākļos.

Dzērve skaidro: "Lai ogu audzēšana būtu maksimāli efektīva, ņemam piemēru no Nīderlandes un Polijas, kur ogas daudz audzē segtajās platībās, tādā veidā izslēdzot nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi. Piemēram, pagājušā vasara mums pierādīja, ka nevaram paļauties, ka saule, lietus, vējš, krusa mūs saudzēs. Siltumnīcās un tuneļos augam ir maksimāli labvēlīga vide: laba gaisa apmaiņa, ūdens, saule, barības vielas. Tas dod arī audzētājam papildus drošības sajūtu. Segtajās platībās zemenes var daudz vairāk pasargāt ne tikai no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, bet arī no kukaiņiem un slimībām."

Dzērve uzskata, ka Latvijā nav iespējams lēti izaudzēt ogas, jo Latvijas klimats ir diezgan skarbs. Ģeogrāfiski atrodamies krietni uz ziemeļiem, pat salīdzinot ar Lietuvu – ziema atnāk ātrāk un pavasaris iestājas vēlāk. Tomēr mūsu klimatam ir arī savi plusi. Zemenei ir vajadzīgas siltās dienas un vēsās naktis. Tieši šī kontrasta dēļ Latvijā audzētās ogas iegūst labas garšas īpašības. Tas saistīts ar cukuru veidošanos temperatūras svārstību rezultātā.

Zīmola "Augusta zemenes" izveidotājs un īpašnieks ir SIA "MAD Nordic".