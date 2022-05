Zemesgabalos pie lidostas 'Rīga' plāno investēt 100 miljonus eiro loģistikas noliktavu būvniecībai

Aprīlī izsolē pārdoti 22 Rīgas pašvaldībai piederoši neapbūvēti zemesgabali pie Starptautiskās lidostas "Rīga", informēja Rīgas domē.

Zemes gabalus par 5,679 miljoniem eiro iegādājies nekustamo īpašumu attīstītajam "Sirin Development" piederošais uzņēmums SIA "Cella investment 3".

22 zemesgabalu kopējā platība ir 389 394 kvadrātmetri. Tie atrodas aptuveni 400 metru attālumā no Starptautiskās lidostas "Rīga" nožogotās teritorijas un Rīgas robežas ar Mārupes novadu, kvartālā starp Mazās Gramzdas, Kalnciema, Mīkleņu, Kārklu un Mūkupurva ielu. Zemesgabalu robeža atrodas arī aptuveni 500 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves, tās labajā pusē virzienā uz pilsētas centru, un aptuveni 600 metrus no autoceļa "P133", kas uz ved Starptautisko lidostu "Rīga".

"Esam plānojuši, ka izsolē iegūtajā īpašumā tiks ieguldīti vairāk nekā 100 miljoni eiro. Šī brīža plāns paredz, ka darbi minētajā teritorijā norisināsies vairākās kārtās, un to rezultātā taps 180 000 kvadrātmetru lielas un modernas loģistikas noliktavas. Esam pateicīgi par iespēju sadarboties ar Rīgas pašvaldību, un ceram, ka šādā veidā radīsim ne vien jaunas darba vietas, bet nodrošināsim arī labvēlīgus apstākļus loģistikas jomas attīstībai," norāda nekustamo īpašumu attīstītāja "Sirin Development" izpilddirektors Laurins Kuzavas.

Plānots, ka darbi minētajā teritorijā tiks sākti 2023.gadā.

Saskaņā ar portālā "Firmas.lv" publicēto informāciju, SIA "Sirin Development" reģistrēts 2021.gadā ar pamatkapitālu 2800 eiro, savukārt SIA "Cella investment 3" dibināts 2022.gada sākumā ar tādu pašu pamatkapitālu. Abi uzņēmumi pieder lietuviešu uzņēmumam "ME Holding NT".