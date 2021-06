Zīda tapetes un sarkankoks uzreiz neaudzē privātmājas vērtību

"Brīdī, kad ir atrasta vieta, izvēlēts ēkas plānojums, iesaku atnākt pie nekustamā īpašuma vērtētāja noskaidrot, cik konkrētajai vietai, mājai varētu būt iespējamā nākotnes vērtība. Un tad būs skaidrs, vai vispār šis projekts ir "paceļams"," teic SIA "Arco Real Estate" valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits. Šis jautājums ir cieši saistīts ar kreditēšanu. Par saviem līdzekļiem, protams, var būvēt ko un kā vēlas.

Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā atšķirība starp ieguldījumu apjomu un tirgus vērtību nebūs ļoti izteikta, t.i., 700-1000 eiro/m2, savukārt lauku apvidos, tālākos novados būvniecības izmaksas būs līdzīgas, kamēr tirgus vērtība varētu būt ap 400-500 eiro/m2, zina stāstīt Šmits.

Arī Mūrnieks akcentē, ka uzbūvēt vai izremontēt māju ārpus Rīgas nebūs lētāk. Uzcelt jaunu mājokli reģionā maksā gandrīz tikpat, cik Rīgā. Savukārt likviditāte reģionos nav tik liela, tāpēc jāapsver ieguldāmā summa un paredzamā pārdošanas cena, ja nākotnē būs vajadzība īpašumu pārdot.

Un tāpat būtu jāņem vērā, ka pasīvā māja arī uzreiz nenozīmē augstāku tirgus vērtību. Tās parasti izmaksājot par aptuveni trešdaļu vairāk. Pēc Šmita aplēsēm, būvniecības viena kvadrātmetra izmaksas palielinās par 400-500 eiro. Šāda tipa mājās ir jābūt ļoti augstai būvniecības kvalitātei, īpaši jādomā par ventilācijas, rekuperācijas risinājumiem. Turklāt, viņaprāt, ieguldījumi varētu atmaksāties labākajā gadījumā pēc 10 gadiem. Šādas mājas šobrīd netiek būvētas pārdošanai, viņš zina stāstīt.

"Virsizmaksas pašlaik nevaram iekļaut tirgus vērtībā, varbūt varam piemērot kādu vērtību paaugstinošu koeficientu," atzīst Laukalējs. Iespējams, kad šādas mājas kļūs pieprasītas, aktīvi pirktas, situācija mainītos. Nosakot tirgus vērtību, vērtētāji vadās pēc darījumiem ar līdzīga tipa īpašumiem (savrupmāja) konkrētajā apvidū.

Tā kā viens no Eiropas un Latvijas valsts mērķiem ir samazināt kaitīgos izmešus, iespējams, valsts līmenī būtu jāapsver kāds materiāls stimuls, būvējot energoefektīvi, līdzīgi kā ir elektroautomobiļu iegādes gadījumā, viņš spriež.

Lielāka līdzdalība

Vaicāts, kā banka vērtē kredītņēmēja vēlmi uzbūvēt, piemēram, pasīvo māju, arī Opincāns skaidro: "Šo īpašumu tirgus vērtība no vērtētāju puses un likviditāte būtiski atšķiras no faktiskajām izmaksām. Līdz ar to banka finansē patērētāju likumā noteiktajā redakcijā, kredīta attiecība pret nodrošinājumu (tirgus vērtība/vērtējums) ar vai bez valsts atbalsta programmām. Klientam ir jārēķinās ar būtiski lielāku savu līdzdalību virs 15% no kopējām izmaksām."

Savukārt komentējot bankas nostāju finansēt māju iegādes/būvniecību lauku apvidos vai tālāk no Rīgas, SEB pārstāvis atzīst, ka šobrīd no kopējā piešķirtā finansējuma privātmāju iegādei vai būvniecībai vairāk nekā 60% ir novirzīti īpašuma finansēšanai Pierīgā. Ap 10% piešķirti mājas iegādei vai būvniecībai galvaspilsētā, bet ap 30% – pārējā Latvijā.

"Par piesardzību runājot, banka ņem vērā vērtētāja atzinumu, tirgus vērtību un iespējas otrreizējā tirgū (likviditāti). Tāpēc klientiem atsevišķos gadījumos jārēķinās ar lielāku līdzdalību, ņemot vērā arī iepriekšējā nekustamā īpašuma tirgus satricinājuma pieredzi. Klientiem ir jāspēj sabalansēt sava naudas plūsma (ienākumi/izdevumi), paralēli un regulāri uzkrājot daļu līdzekļu pirmajai iemaksai, kas ir pirmais pozitīvais indikators," saka Opincāns.