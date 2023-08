Ziemā gāzes cenas prognozē augstākā līmenī nekā pašreizējās cenas, uzsver 'Latvenergo'

Ziemas dabasgāzes cenu prognozes saglabājas augstākas nekā dabasgāzes cenas ir šobrīd, norāda AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības darījumu vadītājs Jānis Kalējs.

Tas saistīts ar to, ka Eiropas krātuvēs iespējams nodrošināt tikai aptuveni 30-40% no ziemas patēriņa, un diezgan lielu dabasgāzes apjomu ir nepieciešams nodrošināt ar tiešajām piegādēm.

Pērn AS "Latvenergo" noslēdza ilgtermiņa līgumu par Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izmantošanu, kas ļauj importēt dabasgāzi līdz 6 TWh apjomā katru gadu desmit gadus.

Raksturojot dabasgāzes tirgu un cenas, Kalējs atzīst, ka šī resursa cenas gan globāli, gan Eiropas reģionā joprojām ir ļoti svārstīgas, un jebkuri mazākie faktori spēj ietekmēt dabasgāzes piegāžu apjomus vai patēriņa izmaiņas, kas arī tūlītēji atspoguļojas cenās, dienas laikā tām mainoties vairāku procentu robežās gan augšup, gan lejup.

Tā, piemēram, ziņas par potenciālo darbinieku streiku Austrālijas gāzes ieguves vietās augusta otrajā nedēļā radīja dabasgāzes cenu kāpumu Nīderlandes TTF biržā aptuveni par 8 EUR/MWh jeb 29%.

Neskatoties uz to, vasaras dabasgāzes cenu līmenis ir salīdzinoši zemāks, un tas ir lielākoties saistīts ar globālā dabasgāzes pieprasījuma samazinājumu, kā arī ar Eiropas krātuvju augsto piepildījumu, kas šobrīd ir ap 90%.

Baltijā, izmantojot Inčukalna gāzes krātuves tehnisko kapacitāti, gāzes apgādi visai apkures sezonai ir iespējams nodrošināt no krātuves. Lai arī Eiropas lielvalstis, kā, piemēram, Vācija, ir spējušas veiksmīgi aizstāt dabasgāzes cauruļvadu piegādes no Krievijas, cītīgi būvējot sašķidrinātās dabasgāzes termināļus, joprojām pastāv zināmas bažas, vai ar to būs pietiekami, lai nodrošinātu ziemas patēriņu.

Tas arī ir faktors, kas ziemas gāzes cenas notur augstākas nekā to šobrīd var redzēt vasarā, piebilst eksperts.