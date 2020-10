Žīgurs pamet ‘Latvenergo’ valdes priekšsēdētāja amatu

AS "Latvenergo" padome piektdien, 30. oktobrī, pieņēma un apstiprināja līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Āra Žīgura un valdes locekļa Ulda Barisa iesniegumus par amata pienākumu pārtraukšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Žīgurs darbu uzņēmumā beidz šodien, savukārt, Uldis Bariss valdes locekļa pienākumus pildīs līdz 11.novembrim. Kā jau iepriekš ziņots, Bariss konkursa kārtībā ir izvēlēts par AS "Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētāju.

Padome nolēma par AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju no šī gada 31. oktobra iecelt valdes locekli, finanšu direktoru Guntaru Baļčūnu, valdē darbu turpina arī tehnoloģiju un atbalsta direktors Kaspars Cikmačs.

Pirms mēneša AS "Latvenergo" padome uzsāka pārbaudi par koncerna amatpersonu rīcību un notikumiem 2015.gadā, lai izvērtētu, vai Latvenergo nav bijusi nepamatoti labvēlīga attieksme pret atsevišķiem uzņēmējiem, un pārbaudītu iepriekšējos gados koncernā veikto iepirkumu un citu darījumu atbilstību iekšējā un ārējā regulējuma prasībām. Veiktā pārbaude nav sniegusi papildus faktus, kas prasītu turpmāku krimināltiesisku vērtējumu.

Tomēr "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts preses konferencē uzsvēra, ka pārbaudes laikā konstatēti korporatīvas ētikas noteikumu pārkāpumi, un, pēc viņa teiktā, valdes priekšsēdētājam nebija jāpiedalās iepriekš minētajās sarunās.

Vienlaikus, sabiedriskajā televīzijā un citos medijos iepriekš publiskotā informācija, kā arī pārbaudes laikā iegūtās ziņas ir pietiekams iemesls, lai padome kā uzraugoša institūcija ieņemtu principiālu nostāju gan pret korporatīvās ētikas principu pārkāpumiem koncerna vadībā, gan situācijām, kas raisa aizdomas par šādu normu pārkāpšanu.

Padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts norāda, ka atzinīgi novērtē Žīgura lēmumu šajā situācijā augstākajā vietā nostādīt uzņēmuma intereses.

Pārbaudes rezultāti ir arī ļāvuši izdarīt secinājumus par uzlabojumiem, kas ļautu koncernam pilnveidot iekšējos korporatīvos un iepirkumu procesus.

Tomēr Golsts piebilda, ka uzlabojumi vajadzīgi vienmēr un jebkurā sistēmā, un tas nenorāda uz robiem.

"Nākotnē vēlamies panākt, lai mēs, kā samērā liels iepircējs, veidotu tirgu, kurā valda lielāka sāncensība, un mēs saņemtu labāku produktu par labāku cenu," piemēru minēja Golsts.

AS "Latvenergo" padome par būtisku uzskata koncerna pārvaldības augstas kvalitātes nodrošināšanu, tādēļ jau visdrīzākajā laikā tiks sākta konkursa procedūra sabiedrības valdes locekļu atlasei.

Runājot, vai jaunie valdes locekļi tiks izvēlēti no vietējo vai ārvalstu nozares profesionāļu vides, Golsts sacīja, ka pēc izpratnes par esošajiem normatīvajiem aktiem, valdes loceklim jānodrošina saziņa valsts valodā. "No vienas puses, gribētu sameklēt cilvēku, kas paskatās no ārpuses, taču šādā veidā tiks būtiski ietekmēts uzņēmuma darbs tieši valodas lietojuma dēļ. Tomēr pagaidām atstājam atvērtas iespējas raudzīties uz abu veidu profesionāļiem," viņš norādīja.