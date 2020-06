Zivju pārstrādes uzņēmums 'Kolumbija Ltd' palicis bez valdes

Trešdien, 3. jūnijā, valde atcelta zivju pārstrādes uzņēmumam LSEZ SIA "Kolumbija Ltd", līdz ar to tas palicis bez aktuālām amatpersonām. "Lursoft" dati rāda, ka no 2009. gada maija uzņēmuma vienīgā amatpersona bija valdes loceklis Igors Smirnovs.

"Kolumbija Ltd" reģistrēts 2001. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2,13 miljoni eiro. Ražotāja kapitāldaļas vienādās daļās pieder Igoram Krupnikam, Vadimam Prokofjevam, kā arī Kiprā reģistrētajam "Nirtolex Limited", tiesa, ārvalstnieka kapitāldaļas ir ieķīlātas.

"Lursoft" dati rāda, ka "Kolumbija Ltd" 2018. gadā apgrozījis 402,39 tūkstošus eiro, bet 2017. gadā tā apgrozījums bija 1,23 miljoni eiro. 2018. gads noslēgts ar 366,07 tūkstošu eiro zaudējumiem.

Šobrīd zivju pārstrādes uzņēmumam reģistrēts 6,06 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds, kā arī VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes nodrošinājums, kas tam liedz reģistrēt komercķīlas, tās pārjaunot vai arī grozīt.

Iepriekš, 2018. gadā, uzņēmumam bija reģistrēts tiesiskās aizsardzības process, kas divus mēnešus pēc tā ierosināšanas izbeigts.