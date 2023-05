Zviedrijas medicīnisko matraču ražotājs atvērs rūpnīcu Latvijā

Zviedrijas medicīnisko matraču ražošanas uzņēmums "Care of Sweden" šī gada nogalē plāno sākt ražošanu jaunizveidotā rūpnīcā Liepājā. Ražotnes izveidē plānots ieguldīt divus miljonus eiro, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmums jau ir nodibinājis meitas uzņēmumu Latvijā, kā arī noslēdzis līgumu par 3000 kvadrātmetru lielu telpu nomu Liepājas vecās ostas biznesa parkā.

"Liela daļa izejmateriālu uzņēmumam jau līdz šim tika piegādāta no Baltijas reģiona. Latvijā izejvielas piegādā uzņēmumi no Jēkabpils, Ventspils un Jelgavas, bet uzņēmums no Lietuvas piegādās porolonu. Lēmums par ražotnes izveidi Latvijā tika pieņemts galvenokārt tieši tādēļ, lai tā atrastos tuvāk piegādātājiem," saka jaunās ražotnes operatīvais direktors Matīss Kaņeps.

Vecās ostmalas biznesa parks atrodas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, salīdzinoši netālu no pilsētas centra, un šobrīd tajā strādā jau vairāk nekā 20 nomnieki – Latvijas un ārvalstu investoru uzņēmumi.

"Kā ierasts, ražojošie uzņēmumi parasti izvēlas savus uzņēmumus veidot ārpus Rīgas. Pašreiz vērojama tendence, ka Eiropas uzņēmumi meklē iespējas ražošanu un izejvielu piegādi organizēt tuvāk preces gala saņēmējiem. Daudzi uzņēmumi pamet Āziju un atgriežas Eiropā. Tas paver iespējas Latvijai," komentē LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Patlaban "Care of Sweden" ir pārrunu procesā ar Latvijas uzņēmumu arī par elektronisko detaļu piegādi elektroniski regulējamiem matračiem. Tās līdz šim piegādātas no Ķīnas.

LIAA palīdzēja uzņēmumam atrast telpas, organizēt tikšanās un nodrošināja nepieciešamo informāciju.

Liepājas rūpnīcā sākotnēji plānots nodarbināt desmit cilvēkus, kuru uzdevums būs salikt matračus no piegādātajiem izejmateriāliem, bet ar laiku strādājošo skaits varētu pieaugt.

"Mūsdienu ekonomikā mēs pārsvarā runājam par salīdzinoši maziem un efektīviem ražošanas uzņēmumiem. Tieši šādi uzņēmumi Latvijā saskata izaugsmes iespējas. Latvijas niša ir zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgi uzņēmumi, kuriem nav nepieciešami tūkstošiem darbinieku," paskaidro Rožkalns.

Uzņēmuma "Care of Sweden" produkcijas klāstā ietilpst divu veidu matrači – medicīniski profilaktiskie matrači un elektroniski vadāmie medicīniskie matrači, kurus plānots ražot arī Latvijā. "Care of Sweden" produkcija ir domāta gulošiem pacientiem, lai palīdzētu ārstēt un novērst izgulējumu rašanos.

Uzņēmuma "Care of Sweden" apgrozījums 2022. gadā sasniedza 21 miljonu eiro, un tas eksportē savu produkciju uz apmēram 35 pasaules valstīm. Zviedrijā uzņēmums tirgo 55% produkcijas, bet 45% eksportē. Lielākais eksporta tirgus ir Austrālija.