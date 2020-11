2021. gada budžets - tautas kalpi turpina debates par MUN. Video un teksta tiešraide

Trešdien, 25. novembrī, Saeima attālinātā ārkārtas sēdē otrajā un galīgajā lasījumā turpina izskatīt nākamā gada valsts budžeta likumprojektu paketi, kas ietver kopumā 30 likumprojektus. Šī ir pirmā reize, kad Saeima darbu pie budžeta veic attālināti e-Saeimas platformā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ. Līdz otrdienas beigām izskatīti 24 likumprojekti.

Saeimas sēdes pārtraukums līdz plkst.13.30.

Deputāts Krišjānis Feldmans uzsver, ka ceturtais priekšlikums paredz, ka no nākamā gada MUN maksātāji varētu būt tikai tie, kam ir šis vienotais darījumu konts, bet patlaban neviena banka tādu nepiedāvā, līdz ar to neviens vairs pēc 2021. gada 1. janvāra nevarētu būt MUN maksātājs. Tādēļ nevajadzētu nodot komercbanku rokās lemt MUN maksātāju likteni, vai pēc 1. janvāra viņiem tiks atvērts šis darījumu konts vai nē.

Vienots darījumu konts atvieglotu administratīvo slogu uzņēmējdarbības uzsācējam un palīdzētu iesaistīties komercdarbībā, uzskata deputāte Ļubova Švecova. Pēc viņas teiktā, pētījumi liecina, ka tikai 5% iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties uzņēmējdarbībā, un šis varētu motivēt viņus.

Daudzi saka, ka MUN ir krīzes laika nodoklis, un tam jāpiekrīt, ka toreiz ieviešot kalpoja kā sava laika šedevrs, samazinot ēnu ekonomiku. Šī krīze, kas atkal ir pienākusi, apliecina, ka šo režīmu nevajag likvidēt, jo krīzes atkārtojas ik pa laikam. Bez šī krīzes risinājuma MUN ir vēl viena būtiska loma – tas ir labākais nodokļu režīms komercdarbības uzsākšanai, norāda Reizniece-Ozola.

Trešais priekšlikums noraidīts. Turpinās debates par ceturto priekšlikumu, kas paredz ieviest vienoto darījumu kontu.

Budžetu skatām jau trešo dienu, un izskatās, ka vēl būs nepieciešamas vairākas dienas, lēš deputāts Gatis Eglītis.

Deputāts Viktors Valainis piedāvā radīt MUN režīma alternatīvu, kāda jau kopš 2018. gada darbojas Igaunijā, tādējādi Latvijas un Igaunijas uzņēmēji strādātu ar vienādiem spēles noteikumiem.

Debates par grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļu likumā ieilgst – patlaban notiek debates par trešo priekšlikumu no 40.

MUN veido mazu daļu budžeta iemaksu, un, atceļot MUN režīmu, budžetā to pat nevarētu just, jo zem 10% no kopējā uzņēmumu skaita samaksā lielāko daļu nodokļu, saka Gobzems.

Tradicionāli izveidojies, ka Latvijas FM ir sava veida gāmatvedis, nodokļu iekasētājs, savukārt ir valstis, kur FM ir arī Ekonomikas ministrija, kas ir pozitīvi, jo tiek domāts plašākā mērogā, saka Reizniece-Ozola

FM aplēses liecina, ka, pieņemot grozījumus, valsts budžets 2021. gadā tiks papildināts par 21,2 miljoniem eiro, 2022. gadā – par 21,7 miljoniem eiro un 2023. gadā – par 23,4 miljoniem eiro.

Liela daļa uzņēmēju, kas līdz šim izmantojuši MUN režīmu, ir tā saucamie dzīvesstila uzņēmēji. Ja to likvidē un nesniedz alternatīvu, šie cilvēki riskē palikt bez darba, uzsvēra deputāte Dana Reizniece-Ozola, piebilstot, ka lielai daļai šo cilvēku var neizdoties pārorientēties uz citu nodokļu režīmu.

Jāstrādā kopā, lai aicinātu FM kļūt par ekonomiku un konkurētspēju attīstošu institūciju, sacīja deputāts Reinis Znotiņš.

Saeimas sēde turpinās ar debatēm par trešo priekšlikumu.

Līdz šim izskatīti divi no 40 priekšlikumiem likumprojektā. Pirms pārtraukuma tika noraidīts ZZS rosinājums iekļaut nosacījumu, ka mikrouzņēmuma īpašnieks var būt arī mikrouzņēmuma kritērijiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežoto atbildību dalībnieks.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz plkst.11.00.

Turpinās debates par otro no 40 priekšlikumiem likumprojektā "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā".

Saeimas deputāti noraida ZZS rosinājumu MK līdz 2022. gada 1. janvārim iesniegt Saeimai likumprojektu par MUN izmaiņām, ieviešot saimnieciskās darbības norēķinu kontu.

Vispārējā režīmā strādājošo skaits, kuriem sociālās iemaksas ir mazākas nekā no minimālās algas, ir 180 tūkstoši, savukārt MUN režīmā strādājošo, kam sociālās iemaksas ir mazākas nekā no minimālās algas ir 35 tūkstoši, salīdzina deputāte Dana Reizniece-Ozola.

Savukārt deputāte Jūlija Stepaņenko norāda, ka iepriekšminētie alternatīvie likumprojekti ir piemēroti maziem IT uzņēmumiem, taču, piemēram, zemnieku saimniecībām šis priekšlikums nekādi nepalīdzēs šajā situācijā tikt galā ar jauno situāciju, jo ne tikai Covid-19 krīze ir iecirtusi makā, bet arī no 1. janvāra mainās spēles noteikumi.

MUN līdz šim kalpojis daļai uzņēmēju par labu atsperšanās punktu, uzskata deputāts Reinis Znotiņš. Tas tika ieviests iepriekšējās krīzes rezultātā un netika atcelts politisko baiļu dēļ, tādēļ ievilcies līdz nākamajai krīzei, kas, protams, nav labākais laiks, kad to atcelt, viņš saka. Tomēr, pēc viņa domām, patlaban ir ieviesti alternatīvi likumprojekti, piemēram, grozījumi jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā un akciju opciju likuma grozījumi, kas veicinās iespēju visiem uzņēmējiem plašāk izdalīt uzņēmuma kapitāla daļas un padarīt uzņēmumu pievilcīgāku. Šie grozījumi, pēc viņa teiktā, palīdzēs atslogot situāciju, atceļot MUN režīmu.

Pēc Covid-19 krīzes paies vēl 3-4 gadi, kamēr cilvēki atkopsies, lai saprastu, vai un kādu uzņēmējdarbību veikt, prognozē deputāte Karīna Sprūde, kura uzskata, ka jāatstāj vismaz pāris gadu pārejas periods.

MUN režīms tika radīts, izejot no iepriekšējās, 2008.-2009. gada, krīzes, bet pēc tam laika gaitā bija lielas diskusijas un tika veikti atbilstoši grozījumi, lai to pārtransformētu par tādu likumu, kas veicina uzņēmējdarbību, norāda deputāts Jānis Vucāns.

Risinājums ir nevis faktā, ka nav godīgi, ka kāda sabiedrības daļa maksā mazākus nodokļus nekā citi. MUN režīms vēsturiski paredzēts, lai cilvēki, kas šajā režīmā strādā, varētu nodrošināt sevi pašpatēriņam un samaksāt nodokļus caur citiem nodokļiem. Ir, protams, atsevišķi izņēmumi, saka deputāts Aldis Gobzems.

Likuma grozījumi rosināti, jo vairāku gadu garumā MUN režīmā konstatētas vairākas nepilnības, tostarp tas plaši tiek izmantots nodokļu optimizācijas nolūkos. Šāda prakse kropļo konkurenci, kā arī MUN režīmā nodarbinātajiem ir ļoti mazas sociālās iemaksas, kas rada sociālā nodrošinājuma risku nākotnē, teikts likumprojekta anotācijā.

Sākas Saeimas debates par pirmo priekšlikumu.

Saeima trešdien turpinās skatīt budžeta paketes 25. likumprojektu - "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā". Tam kopumā iesniegti 40 priekšlikumi.