Apgrozījums no azartspēlēm pirmajā pusgadā Latvijā samazinājies par 52%

Latvijā azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm šogad pirmajā pusgadā samazinājušies par 52% salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu un bija 70,424 miljoni eiro, liecina Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apkopotie dati.

Tostarp straujākais kritums šogad pirmajā pusgadā bijis ieņēmumiem no spēļu galdiem - par 62,3%.

2020.gada pirmajā pusgadā visvairāk ieņēmumu azartspēļu kompānijas guvušas no azartspēļu automātiem - 45,732 miljonus eiro, kas ir par 59% mazāk nekā gadu iepriekš.

Seko ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm, kas šogad pirmajā pusgadā bija 20,916 miljonu eiro apmērā, uzrādot kritumu par 17,6% salīdzinājumā ar 2019.gada pirmo pusgadu, tostarp ieņēmumi no kazino spēles veidoja 15,652 miljonus eiro, kas ir kritums par 13,4%, ieņēmumi no totalizatora - 5,006 miljonus eiro, kas ir par 29,8% mazāk, bet ieņēmumi no kāršu turnīriem veidoja 257,7 tūkstošus eiro, kas ir pieaugums par 33,2%.

Azartspēļu kompāniju ieņēmumi no spēļu galdiem (rulete, kārtis) šogad pirmajā pusgadā bija 3,036 miljonu eiro apmērā, kas ir par 62,3% mazāk nekā gadu iepriekš, ieņēmumi no totalizatora veidoja 684 tūkstošus eiro, kas ir par 56,9% mazāk, bet ieņēmumi no bingo spēļu zālēm bija 56 tūkstošu eiro apmērā, kas ir kritums par 54,5%.

Vienlaikus azartspēļu kompāniju kopējais apgrozījums 2020.gada pirmajā pusgadā samazinājies par 52,1%, veidojot 74,06 miljonus eiro.

Inspekcijā atzīmēja, ka Covid-19 izplatības ierobežošanai azartspēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatora likmju pieņemšanas vietas bija slēgtas no 22.marta līdz 9.jūnijam, bet interaktīvo azartspēļu vietnes nestrādāja no 8.aprīļa līdz 9.jūnijam.

Tādējādi 2020.gada otrajā ceturksnī azartspēļu kompāniju ieņēmumi no azartspēlēm veidoja 11,742 miljonus eiro, kas ir par 80% mazāk nekā gadu iepriekš, tostarp ieņēmumi no azartspēļu automātiem veidoja 6,311 miljonus eiro, kas ir par 84% mazāk, ieņēmumi no interaktīvajām azartspēlēm bija 5,068 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 68,1%, no spēļu galdiem - 251 tūkstotis eiro, kas ir par 91% mazāk, no totalizatora - 111 tūkstoši eiro, kas ir par 80,6% mazāk, bet ieņēmumi no bingo zālēm nav gūti.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija darbu sāka 1998.gadā un realizē valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā.