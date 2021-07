Apstiprina atbalsta programmu aizdevumiem daudzdzīvokļu māju būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanai

Otrdien Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) noteikumus "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai".

Noteikumu mērķis ir veicināt finanšu pieejamību ēku atjaunošanai un labiekārtojuma pilnveidošanai, tostarp veicināt iedzīvotājus veikt ieguldījumus mājokļu savlaicīgai uzturēšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Projekts paredz apstiprināt atbalsta programmu aizdevumu piešķiršanai būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanai daudzdzīvokļu mājās, noteikt kārtību, kādā tiek īstenota programma, tostarp aizdevuma piešķiršanas nosacījumus, kā arī finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

Noteikumu projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

EM izstrādātajā informatīvajā ziņojumā "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija" ir norādīts, ka Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamo fondu veido 38,6 tūkstoši ēku ar kopējo platību 54,4 miljoni kvadrātmetru, no kuriem lielākā daļa ir uzbūvēti līdz 1993. gadam. Stratēģijā arī skaidrots, ka kopš Latvijas neatkarības atgūšanas aptuveni 10% no visām dzīvojamām ēkām ir uzbūvētas pēc 2003.gada, savukārt no kopējā daudzdzīvokļu ēku īpatsvara tikai 3% ēkas ir būvētas pēc 2003.gada (4% no 1993. gada), kad stājās spēkā jaunas būvnormatīvu prasības attiecībā uz norobežojošajām konstrukcijā, ar kuru tika noteiktas būtiski augstākas siltumtehniskās prasības ēku norobežojošām konstrukcijām.

Pēc ekspertu vērtējuma izmaksu efektīvā veidā var atjaunot 70% no Latvijas ēku sektora, kas būtu ap 27 tūkstoši daudzdzīvokļu māju, ar kopplatību 38 miljonu kvadrātmetru apmērā. Stratēģijā ir norādīts, ka savlaicīgu un optimālu ēku uzturēšanas izaicinājumi ir gan valstij, gan pašvaldībām, gan arī iedzīvotājiem. Tāpat līdz ar ēku fonda novecošanos un salīdzinoši slikto tehnisko stāvokli, paralēli zūd arī esošā dzīvojamā fonda energoefektivitāte.

Vērtējot dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli plašāk, EM ieskatā vienlaikus ar daudzdzīvokļu māju atjaunošanu būtu nepieciešams veicināt arī straujāku daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanu, kam līdz šim uzmanība ir pievērsta vien pašvaldību līmenī.

Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģijā kopējā aprēķinātā finanšu nepieciešamība daudzdzīvokļu māju atjaunošanai ir 7,54 miljardi eiro, savukārt potenciālais nepieciešamais finansējuma 10 gadu laikā ir 1,5 miljardi eiro. Izmantojot tikai šobrīd dzīvokļu īpašniekiem pieejamos finanšu resursus, šāda apjoma finaansējuma ieguldīšanu dzīvojamā fonda atjaunošanā nav iespējama.

Ņemot vērā sniegto aprakstu par Latvijas daudzdzīvokļu fonda atjaunošanu, daudzdzīvokļu māju teritoriju tehnisko stāvokli, aprēķināto nepieciešamo finansējumu un šobrīd pieejamos ierobežotos finanšu resursus, EM ir izstrādājusi noteikumu projektu par papildu finansējuma nodrošināšanu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un to teritoriju labiekārtošanai.

Programmai pieejamais finansējums – 31 miljons eiro, no kuriem 30 miljoni eiro ir sabiedrības "Altum" piesaistītais finansējums aizdevumu izsniegšanai, bet 1 000 000 eiro - slēgtā Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksu publiskā finansējuma daļa, atbilstoši starp Ekonomikas ministriju un sabiedrības "Altum" noslēgtajam līgumam.

Kādi ir programmas nosacījumi?

Atbalsta sniedzējs - sabiedrība "Altum".

Atbalsta saņēmēji: dzīvokļu īpašnieki vai juridiskas personas, kuru īpašumā ir daudzdzīvokļu mājas.

Aizdevums tiek piešķirts šādu pasākumu īstenošanai:



būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācija vai nomaiņa;

daudzdzīvokļu mājas visa veida inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide;

teritorijas labiekārtošana;

4.2.1.1. pasākuma ietvaros īstenoto projektu neattiecināmo izmaksu finansēšana;

projekta vadība;

autoruzraudzība;

būvuzraudzība.

Maksimālais aizdevuma apmērs:

vienam aizņēmējam, kas ir pilnvarotā persona, par vienu daudzdzīvokļu māju 400 000 eiro, nepārsniedzot 120 eiro uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās persona starpniecību savas mājas atjaunošanai var saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka jauna aizdevuma un esošo šo noteikumu ietvaros piešķirto aizdevumu pamatsummas atlikums nepārsniedz kopējo aizdevuma apmēru (400 000 eiro) un ierobežojumu uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru (120 EUR/m2).

vienam aizņēmējam, kas ir namīpašnieks, ir 3 000 000 eiro.

Namīpašnieks var saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka jauna aizdevuma un šo noteikumu ietvaros piešķirto aizdevumu pamatsummu atlikums nepārsniedz 3 000 000 eiro.

Aizdevuma procentu likme ir plānota sākot no 3,5% gadā. Aizdevumiem kuriem piesakās pilnvarotā persona procentu likme ir plānota fiksēta 3,5% gadā, bet namīpašniekiem likmes var atšķirties atkarībā no to kredītreitinga.

Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi.