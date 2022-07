Apstiprina jaunu atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai

Ceturtdien, 14. jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanas fonda atbalsta programmu, kuras ievaros būs pieejams atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, "Delfi Bizness" informēja Ekonomikas ministrijā.

Jaunā atbalsta programma pašlaik tiek skaņota ar Eiropas Komisiju.

Atbalsta programmas ietvaros iedzīvotājiem būs pieejams atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Atbalsts tiks sniegts kombinēta finanšu instrumenta veidā, ko veidos aizdevums vai garantija, kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai, un atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.

“Nav nekāds noslēpums, ka lielākā daļa dzīvojamā fonda Latvijā ir būvēta ievērojami sen, tāpēc ir nepieciešami ieguldījumi to kvalitātes uzlabošanā un it īpaši energoefektivitātes celšanā. Tieši mājsaimniecībās patērētā enerģija veido līdz 30% no visas enerģētikas jomas, tādēļ ēku sektors ietver ievērojamu potenciālu kopējo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Veicot māju energoefektivitātes pasākumus kā arī pārejot uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, dzīvokļu īpašniekiem tas uzlabo dzīves apstākļus un samazina komunālos rēķinu izmaksas, kā arī ceļ īpašuma vērtību,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Projekta rezultātā sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu, projektiem tiks piešķirta kapitāla atlaide līdz 49% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu apjoma. Par šo kapitāla atlaides apjomu attiecīgi tiks samazināta aizdevuma pamatsumma.