Atteikties no patentmaksām; izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem – lēmusi Saeima

Pēc vairāku stundu ilgām debatēm Saeima piektdien, 27. novembrī, pieņēmusi apjomīgus grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredz nodokļa augstākās likmes samazinājumu no 31,4% līdz 31%, patentmaksas maksāšanas režīma atcelšanu, saglabājot vienīgi samazinātās patentmaksas režīmu, izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem, kā arī virkni izmaiņu, kas saistītas ar nodokļa administrēšanu, deklarēšanu un pārmaksas atmaksu.

Par likuma grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā nobalsoja 57 koalīcijas pārstāvji, bet 32 no opozīcijas bija pret. Vēl pirms balsojuma par pieņemšanu Saeima noraidīja Jūlijas Stepaņenko ierosinājumu likuma grozījumus būtībā noraidīt, nododot tos atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

Ņemot vērā, ka no 2021. gada tiek samazināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme un attiecīgi mainīta solidaritātes nodokļa likme, tiek samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) trešā progresīvā likme no 31,4% līdz 31,0%, kuru piemēro ienākumiem virs 62 800 eiro gadā. Tai pat laikā, tiek saglabātas pārējās IIN likmes – 20% ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā un 23% ienākumiem no 20 004,01 eiro līdz 62 800 eiro gadā.

No 2021. gada speciālais režīms patentmaksas maksātājiem tiek būtiski sašaurināts, atļaujot piemērot šo režīmu tikai samazinātās patentmaksas maksātājiem – pensionāriem un personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti.

Samazinātās patentmaksas varēs izmantot šādās jomās – ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi, amatniecības izstrādājumu izgatavošana, floristika, privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi. Kārtību, kādā reģistrē samazinātās patentmaksas maksātāju, maksā samazināto patentmaksu, kā arī detalizētas saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā samazināto patentmaksu, noteiks Ministru kabinets.

Esošie patentmaksas maksātāji turpmāk varēs izvēlēties vai nu reģistrēt citu alternatīvu saimniecisko darbību, kas noteikta ar citiem saimnieciskās darbības nosacījumiem, vai piemērot vispārējo nodokļu maksāšanas režīmu. Pārejas noteikumi paredz, ka 2021. gadā, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim patentmaksu režīmu varēs piemērot maksātāji, kas jau veikuši patentmaksu maksājumus līdz 2020. gada 31. decembrim.

Likuma grozījumi paredz, ka attiecībā uz autoratlīdzību saņēmējiem būtiskas izmaiņas stāsies spēkā no 2021. gada 1.jūlija, bet līdz tam laikam saglabājas līdzšinējais IIN režīms attiecībā uz visiem līdzšinējiem autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem. Sākot ar 2022. gada 1. janvāri samaksa par intelektuālo īpašumu, ja to neizmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija, piemēram, AKKA/LAA, ir uzskatāma par saimnieciskās darbības ienākumu.

Tādējādi tikai nākamā gada otrajā pusē paredzēts piemērot īpašu nodokļa maksāšanas režīmu autoratlīdzības saņēmējiem, kuriem atlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, un kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību.

Pārejas periodā arī tiem, kuri nebūs reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, no gada vidus tiks ieviests IIN no ieņēmumiem līdz 25 000 eiro gadā — 25 procenti, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā — 40 procenti. No šī nodokļa 80 procentus attiecina uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā, bet 20 procentus attiecina uz iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Autoratlīdzības saņēmējiem par Ministru kabineta noteiktiem autoru darbu un izpildījumu veidiem arī turpmāk varēs piemērot nosacīto izdevumu normu, kuras apmērs būs 25% vai 50% no autoratlīdzības ieņēmumiem atkarībā no autora darba un izpildījumu veida. Paredzēts, ka minēto izdevumu normu varēs piemērot arī tie autoratlīdzības saņēmēji, kas reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicēji un maksās iedzīvotāju ienākuma nodokli vispārējā kārtībā.

Vienlaikus valsts budžetā tiks paredzēti 1,7 miljoni eiro kompensējošiem mehānismiem autoratlīdzību saņēmējiem izmaiņu nodokļu režīmā dēļ. No 2021. gada 1. jūlija notiks pakāpeniska sagatavošanās autoratlīdzību saņēmēju nodokļu nomaksai, izmantojot tā saucamo saimnieciskās darbības kontu.

Ņemot vērā arvien pieaugošās tehnoloģiskās iespējas veikt darbu attālināti, kā arī saistībā ar Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā plaši īstenoto attālinātā darba praksi gan valsts iestādēs, gan privātajā sektorā, likuma grozījumi paredz noteikt ar IIN neapliekamās kompensāciju normas 2021. taksācijas gadam, ja darba devējs kompensē darbiniekam ar attālināto darbu saistītos izdevumus.

Darbiniekam nav jāiesniedz izdevumus apliecinoši čeki darba devējam, lai neradītu lieku administratīvo slogu. Kompensējamo izdevumu summa 2021. taksācijas gadā mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 eiro, pārsniegumu apliek ar IIN. Priekšnoteikums ar IIN neapliekamu kompensāciju saņemšanai – attālinātam darbam jābūt atrunātam darba līgumā vai noteiktam ar darba devēja rīkojumu un tiek norādīts, kādus izdevumus darba devējs kompensē. Kompensācijas piemēro pie darba devēja, pie kura algas nodokļa grāmatiņa.