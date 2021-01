Biškopju kooperatīvs plāno pārsūdzēt tiesā VID lēmumu par 11 000 eiro priekšnodokļa neatmaksāšanu

Biškopības kooperatīvs "Kurland Honey" gatavojas pārsūdzēt tiesā Valsts ieņēmuma dienesta (VID) lēmumu par 11 000 eiro samaksātu priekšnodokli par kopumā 22 419 kilogramiem eksportēta medus, informē kooperatīvs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kooperatīvā teic, ka pērnā gada sākumā, septiņiem biškopjiem dibinot kooperatīvu, saimnieku mērķis bija likt spēkus kopā saražotās produkcijas eksportam. Latvijas tirgus ir neliels, turklāt, strādājot katram atsevišķi, ir grūtības saražotās produkcijas realizācijā par pieņemamām cenām, jo īpaši eksportā. Pērn vasaras sākumā, redzot labo medus ražu, saimnieki vienojās par eksportu uz Lietuvu, par sadarbības partneri izvēloties uzņēmumu "Lithuanian bee". Ar tā īpašnieku vairākiem kooperatīva biedriem gadiem bija izveidojusies laba sadarbība, ņemot vērā Lietuvas uzņēmuma maksāto, salīdzinošo labo cenu un ātros norēķinus par saņemto preci.

"Kurland Honey" skaidro, ka jūlija vidū pirmās trīs kooperatīvā esošās biškopības saimniecības sagatavoja kopīgu kravu eksportam un 22. jūlijā uz Lietuvu nosūtīja kopumā 21 590 kilogramus medus. Šī darījuma summa 53 975 eiro. Tā kā kooperatīvam līdzekļu priekšnodokļa samaksai nebija, katra saimniecība to nomaksāja pati, atbilstoši pārdotajam medus daudzumam. Pēc nedēļas, 28. jūlijā, "Lithuaninan bee" ieradās pēc nākamās medus kravas, kas bija savākta no vēl divām saimniecībām, kopumā 7367 kg 18 049 eiro vērtībā. Arī šie uzņēmumi samaksāja priekšnodokli par savu medus daudzumu. Pēc darījuma un attiecīgo preču eksporta dokumentu nokārtošanas un informācijas ievadīšanas VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, tika sagaidīta samaksātā priekšnodokļa atmaksa. Diemžēl VID par notikušu atzina tikai medus eksportu no divām saimniecībām un kooperatīvam atskaitīja samaksāto priekšnodokli 3378,49 eiro par šo saimniecību eksportēto medu. Pārējo saimniecību medus eksports tika uzskatīts par nenotikušu, tādējādi biškopjiem piekarinot "PVN karuseļu" shēmotāju birkas. Pamatojums – likumiem neatbilstoši sakārtota eksporta dokumentācija. Pusgada laikā kooperatīvam, vairākkārt skaidrojot darījumu būtību un lauksaimniecības kooperatīvu darbības specifiku, VID inspektoriem neizdevās pierādīt, ka medus eksports ir reāli noticis. VID inspektoru lēmuma pārsūdzēšana VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei noslēdzās neveiksmīgi.

"Dibinot kooperatīvu, vēlējāmies sakārtot tirgu, lai mums nevajadzētu, kā līdz šim katram meklēt iespēju, kā pārdot medus burciņas par mūsu smagā darba cienīgu samaksu. Biškopība Latvijā ir ļoti svarīga nozare gan no ekoloģiskā, gan sociālekonomiskā viedokļa. Mums ir svarīgi Latvijā uzturēt tīru dabu un tās daudzveidību. Mums ir būtiski, lai biškopji ar savu darbu varētu nopelnīt cilvēka cienīgu iztiku. Diemžēl šie mērķi, kā ierasts, atduras pret atsevišķu varas iestāžu, īpaši Valsts ieņēmumu dienesta, darbinieku neieinteresētību un pat paviršību," teic kooperatīva "Kurland Honey" valdes priekšsēdētājs, ZS "Lielvaicēni" saimnieks Arturs Grudovskis. Tā kā samaksātā priekšnodoļa atmaksa kooperatīvam ir pastāvēšanas jautājums, "Kurland Honey" gatavojas VID lēmumu pārsūdzēt tiesā, īpaši ņemot vērā VID inspektoru nevēlēšanos pārbaudīt eksporta darījuma faktiskos apstākļus.

VID norāda, ka likuma "Par nodokļiem un nodevām" 22. pants un likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 21. pants liedz VID izpaust informāciju par konkrētu nodokļu maksātāju, kas dienestam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, bez tā piekrišanas. Tādēļ VID nevar komentēt konkrēto situāciju, taču sniedz vispārīgu skaidrojumu par to, kā VID veic pārmaksātās PVN summas pamatotības pārbaudi.

VID, veicot pārmaksātās PVN summas pamatotības pārbaudi, pārmaksāto PVN summu apstiprina 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa vai dienas, kad iesniegta kavēta deklarācija vai deklarācijas precizējums. Tādējādi, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, VID pārliecinās par deklarācijā norādīto darījumu korektumu, tostarp, vai pamatoti atskaitīts priekšnodoklis par iegādātajām precēm un pakalpojumiem, vai darījumiem piemērota korekta nodokļa likme. Pievienotās vērtības nodokļa likums nodokļu maksātājiem piešķīris tiesības atskaitīt priekšnodokli, ja pastāv visi tiesību normā minētie priekšnoteikumi, tostarp jābūt pierādījumiem, ka darījumi ir notikuši un tie ir izmantoti savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Darījumu apliecinošu dokumentu un PVN rēķinu esamība ļauj pieņemt, ka darījumi ir notikuši. Taču ikvienam nodokļa rēķinam ir jāatbilst faktiski notikušam darījumam un pašsaprotami, ka tajā sniegtajām ziņām ir jābūt patiesām, tādām, kas visus darījuma aspektus atspoguļo pēc to faktiskajiem apstākļiem. Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai.

Pievienotās vērtības nodokļa likums nosaka, ka nodokļa 0 procentu likmi piemēro preču piegādei Eiropas Savienības teritorijā, ja tiek izpildīti visi tiesību normā minētie nosacījumi. Tādējādi, ja VID nodokļu administrēšanas pasākumu laikā, izvērtējot nodokļu maksātāju sniegto informāciju kopsakarā ar VID rīcībā esošo informāciju, secina, ka darījumi nav notikuši tā, kā tas atspoguļots darījumu apliecinošos dokumentos vai saskata citas neatbilstības, un negūst pārliecību par pārmaksātās PVN summas pamatotību, tiek pieņemts lēmums par atteikumu to apstiprināt.

Nodokļu maksātājs, nepiekrītot pieņemtajam lēmumam par atteikumu apstiprināt pārmaksu, to var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram ,vai tālāk pārsūdzēt VID ģenerāldirektora pieņemto nelabvēlīgo lēmumu tiesā.

2020. gadā VID pieņēma 119 618 lēmumus par pārmaksātās PVN summas apstiprināšanu 860,0 miljonu eiro apmērā. Turklāt pieņēma 2434 lēmumus par atteikumu apstiprināt pārmaksu 20,7 miljonu eiro apmērā.

Kooperarīvs "Kurland Honey" reģistrēts 2020. gada janvārī ar mērķi apvienot biškopjus medus realizācijai vietējā tirgū un eksportā. Kooperatīvā šobrīd apvienojušās septiņas profesionālas biškopības saimniecības, kurās saimju skaits ir no 250 līdz 500.