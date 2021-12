Nākamajā, 2022. gadā, gaidāmas vairākas izmaiņas nodokļos, kas ietekmēs ikviena naudasmaciņu. Lai palīdzētu iedzīvotājiem orientēties šajās izmaiņās, portāls "Delfi Bizness" apkopojis Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto informāciju par būtiskākajām izmaiņām nākamajā gadā.

Neapliekamais minimums

No 2022. gada 1. janvāra maksimālais gada neapliekamais minimums tiek noteikts 2100 eiro pirmajā pusgadā (350 eiro mēnesī), bet no 1. jūlija – 3000 eiro otrajā pusgadā (500 eiro mēnesī). No 2023.gada 1.janvāra gada neapliekamais minimums būs 6000 eiro (500 eiro mēnesī).

Patlaban maksimālais gada neapliekamais minimums ir 3600 eiro (300 eiro mēnesī).

Ņemot vērā, ka 2022. gadā maksimālais gada diferencētais neapliekamais minimums un koeficients katrā pusgadā ir atšķirīgs, noteikta īpaša aprēķināšanas, prognozēšanas un piemērošanas kārtība 2022. gada taksācijas gadam. 2022. gadā diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots katram pusgadam atsevišķi, attiecīgi abu pusgadu diferencēto neapliekamo minimumu summa veido 2022. taksācijas gada kopējo diferencēto neapliekamo minimumu.