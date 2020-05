Šā gada pirmajos četros mēnešos nodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par 98%, liecina Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā informācija par budžeta ieņēmumu izpildi 2020.gada pirmajiem četriem mēnešiem.

Laika posmā no šā gada janvāra līdz aprīļa beigām bija plānots iekasēt 3,15 miljardus eiro, bet reāli iekasēti 3,08 miljardi eiro. Šogad kopumā ieņēmumi plānoti 10,5 miljardu eiro apmērā, tādējādi līdz aprīļa beigām nodokļos iekasēti 29,4% no šogad plānotajiem ieņēmumiem.

Šā gada četros mēnešos uzņēmumu ienākumu nodoklī iekasēts par 104,2% vairāk nekā plānots, proti, 64,6 miljoni eiro no plānotajiem 62 miljoniem eiro.

Četros mēnešos pievienotās vērtības nodoklī iekasēti 89,4% jeb 762,98 miljoni eiro no sākotnēji plānotajiem 853,8 miljoniem eiro.

No janvāra līdz aprīļa beigām akcīzes nodokļa ieņēmumu plāns izpildīts par 87,5%, četros mēnešos iekasējot 321,93 miljonus eiro no plānotajiem 367,91 miljoniem eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklī iekasēti 568,2 miljoni eiro, kas ir par 110,5% vairāk nekā iepriekš plānotajiem 514 miljoniem eiro.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saņemtas 99,6% apmērā jeb iekasēti 1,142 miljardi eiro no plānotajiem 1,147 miljardiem eiro.

Azartspēļu un izložu nodoklī četros mēnešos iekasēti 84,2% no plānotā jeb 14,39 miljoni eiro no plānotajiem 17,09 miljoniem eiro.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa ieņēmumu izpilde gada pirmajos četros mēnešos bijusi par 96,6%, iekasējot 34,58 miljonus eiro no plānotajiem 35,79 miljoniem eiro.

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību dividendēm gada pirmajos četros mēnešos pārsniegti par 220%, proti, četros mēnešos no dividendēm valsts budžetā iemaksāti 30,83 miljoni eiro no plānotajiem 14 miljoniem eiro.

Nenodokļu ieņēmumi četros mēnešos iekasēti par 154,6% vairāk, nekā bija plānots, proti, iekasēts 37,81 miljons eiro no plānotajiem 24,46 miljoniem eiro.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi gada pirmajos četros mēnešos izpildīti par 95%, proti, iekasēti 15,9 miljoni eiro no plānotajiem 16,74 miljoniem eiro.

Kā ziņots, līdz 9.jūnijam Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija slimības Covid-19 izplatības ierobežošanai. Tostarp noteikti dažādi aizliegumi, kas skar ekonomiku, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību. Valsts arī ieviesusi atbalsta pasākumus uzņēmēju un strādājošo atbalstam.