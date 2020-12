Covid-19 inficēto un kontaktpersonu izvietošanai viesnīcās valsts varētu novirzīt 742 000 eiro

Covid-19 inficēto un kontaktpersonu izvietošana viesnīcās varētu sākties ap Ziemassvētkiem un valsts šim atbalsta mehānismam varētu novirzīt 742 000 eiro, aģentūru LETA informēja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceturtdien finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītā darba grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam uzklausīja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto informāciju par tūristu mītņu gatavību izmitināt personas, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija vai to kontaktpersonas.

Pēc Vitenberga teiktā, darba grupa devusi "zaļo gaismu" šī atbalsta mehānisma izstrādei un EM konkrētu piedāvājumu izskatīšanai valdībā varētu iesniegt 15.decembrī. Ministrs pauda cerību, ka Covid-19 pacientu un kontaktpersonu izvietošana viesnīcās varētu sākties ap Ziemassvētkiem.

EM sākotnējās aplēses liecina, ka viesnīcās varētu izvietot 1150 personas, kuras tur uzturētos 15 dienas. Valsts ir gatava segt šo personu uzturēšanos viesnīcā, vienai personai veltot 43 eiro dienā jeb 645 eiro par visu 15 dienu periodu. Izdevumi - 43 eiro diennaktī - noteikti, ņemot vērā tūrisma mītņu sniegto informāciju par vidējo fiksēto cenu viesnīcās.

Vitenbergs piebilda, ka gadījumā, ja persona vēlēsies izmantot viesnīcas "ekstras" jeb papildu pakalpojumus, tad par tiem persona pati piemaksās atsevišķi.

Patlaban aprēķināts, ka šī mehānisma nodrošināšanai no budžeta nepieciešami 741 750 eiro, bet Vitenbergs piebilda, ka nepieciešamības gadījumā šī summa varētu palielināties.

Ekonomikas ministrs informēja, ka gatavību savās viesnīcās izmitināt Covid-19 inficētos un viņu kontaktpersonas pauduši ap 30 viesnīcu pārstāvji. Galvenokārt gatavību iesaistīties atbalsta mehānismā paudušas Rīgas viesnīcas, tomēr sagaidāms, ka ar laiku atbalstam pietieksies arī viesnīcas reģionos.

Paredzams, ka atbalsts tiktu sniegts vaučeru formā fiziskajām personām, ļaujot personai pašai izvēlēties viesnīcu no iepriekš apzinātā un apkopotā piedāvāto mītņu saraksta.

"Šis atbalsta mehānisms sniegs iespēju ne tikai palīdzēt veselības sistēmai un iedzīvotājiem, bet arī viesmīlības nozarei," sacīja ekonomikas ministrs.

Kā vēstīts, Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 92 Covid-19 pacienti, no kuriem trīs ir pārvesti no citām ārstniecības iestādēm. Kopumā stacionāros ārstējas 552 pacienti, no kuriem 503 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 49 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 51 pacients, tostarp arī trīs pārvestie. Kopumā līdz šim stacionārus pametuši 1485 Covid-19 pacienti.