Covid-19: Kādi būs cietušo uzņēmēju un nodarbināto atbalsta mehānismi. Video tiešraide

Valdība otrdien lēma par valsts atbalsta pasākumiem krīzes skartajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem. To, kādi būs cietušo uzņēmēju un nodarbināto atbalsta mehānismi, preses konferencē skaidro finanšu ministrs Jānis Reirs un ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Video tiešraide no preses konferences skatāma portālā "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka otrdien valdība apstiprināja Ekonomikas ministrijas priekšlikumus par trīs veidu pabalstiem krīzē cietušo nozaru uzņēmumiem un to darbiniekiem. Priekšlikumi paredz izmaksāt dīkstāves pabalstus, algas subsīdijas krīzes skarto nozaru uzņēmumu darbiniekiem un grantus uzņēmumiem.

Noteikumi paredz, ka atbalsts dīkstāvē esošu darbinieka atlīdzības kompensēšanai tiks izmaksāts darbiniekam 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 30. oktobrim, vai no to deklarēto mēnešu vidējo bruto darba samaksas pēc 2020. gada 1. augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis, bet ne mazāk kā 330 eiro apmērā un ne vairāk kā 1000 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Atbalsts nepilnu darba laiku strādājošo darbinieku atlīdzības kompensēšanai tiks izmaksāts kā atbalsts darba algu subsīdijai darba devējam 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020.gada 1.augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību.

Savukārt atbalsta apmērs uzņēmumam noteikts 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 50 000 eiro par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītai personu grupai.