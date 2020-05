Covid-19 seku dēļ Siguldas novada pašvaldība samazinās budžetu par 763 000 eiro

Ceturtdien, 21. maijā, Siguldas novada pašvaldības dome lems par budžeta ieņēmumu samazinājumu. Kopējais pašvaldības budžeta samazinājums plānots 763 000 eiro apmērā, portālu "Delfi" informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Papildus tam tiks ņemts aizņēmums 133,3 tūkstošu eiro apmērā Valsts kasē, lai segtu Siguldas Sporta centra zaudējumus vīrusa Covid-19 apturētās darbības dēļ.

Līdz ar to tiks samazināta budžeta izdevumu daļa, lai nodrošinātu sabalansētu pašvaldības budžetu, ņemot vērā vīrusa Covid-19 dēļ negūtos ienākumus tūrisma un kultūras jomā, kā arī papildizdevumus krīzes seku novēršanai un uzņēmēju, novadnieku atbalstam, skaidro pašvaldībā.

Izvērtējot pagājušo mēnešu darbības rezultātus, secināts, ka tūrisms kā ceturtā svarīgākā Siguldas novada attīstības nozare Covid-19 ierobežojumu un valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ cietusi visvairāk. Tūrisma plūsmas apturēšana, kultūras un sporta pasākumu atcelšana, kā arī aizliegums organizēt publiskos pasākumus, kas Siguldā notiek visos četros gadalaikos dažādām mērķgrupām, strauji samazinājuši plānotos pašvaldības budžeta ieņēmumus.

Neieņemtie līdzekļi, kas saistīti ar tūristu apkalpošanu, ieejas biļešu un suvenīru tirdzniecību, pašvaldības īpašuma iznomāšanu, pasākumu organizēšanu, kā arī citām budžeta pozīcijām, ņemot vērā krīzes situāciju, tiek samazināti par vairāk nekā 660 000 eiro. Papildus tam, sniedzot līdz pat 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim viesmīlības nozares uzņēmumiem un samazinot nomas maksu Siguldas pils kvartāla uzņēmējiem, plānotie pašvaldības ienākumi samazināsies par aptuveni 100 000 eiro.

Krīze skārusi arī pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Siguldas Sporta serviss", jo noteikto ierobežojumu dēļ Siguldas Sporta centrs uz laiku tika slēgts. Lai palīdzētu pašvaldības kapitālsabiedrībai pārvarēt radušās finansiālās grūtības, pašvaldība plāno ņemt 133,3 tūkstošu eiro aizņēmumu Valsts kasē, kas paredzēts kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu līdzekļus uzturēšanas izdevumu segšanai. Lai ātrāk atgrieztos ierastajā darba režīmā, Siguldas Sporta centrs veido jaunus pakalpojumus, kā arī peldbaseins atsāks sezonu ar pilnu jaudu pēc ierobežojumu atcelšanas, lai varētu turpināt strādāt un kompensēt šajā laikā radušos zaudējumus.

Lai sabalansētu pašvaldības budžetu un nepieļautu deficīta veidošanos, kuram nav līdzekļu seguma, Siguldas novada pašvaldības dome lems arī par izdevumu samazinājumu, kas paredzēti kultūras un sporta pasākumu rīkošanai, kurus bija jāatceļ ārkārtējās situācijas laikā, tāpat samazināti izdevumi par SIA "Siguldas Sporta serviss" telpu un baseina iznomāšanu izglītības iestādēm sporta nodarbību un treniņu rīkošanai. Papildus tam samazināti izdevumi izglītības iestādēm, kas bija paredzēti dalībai klātienes mācību semināros un kursos, kā arī izdevumi par ēku uzturēšanu, kas tika ietaupīti attālinātā mācību procesa realizēšanas rezultātā, norāda pašvaldībā.

Pašvaldība sola, ka, pārplānojot pašvaldības finanšu iespējas, svarīgākie investīciju projekti netiks ietekmēti un Siguldas novada attīstība noritēs pēc plānotā grafika. Attiecībā uz investīciju projektiem pašvaldība skaidro, ka to realizācija notiek pēc iepriekš izveidota grafika – turpinās Siguldas Valsts ģimnāzijas Trohaja korpusa pārbūve, Siguldas 1. pamatskolas pārbūves noslēdzošās kārtas būvdarbi, tāpat ielu un ceļu būvniecības darbi notiks plānoto 5,7 miljonu eiro apmērā, asfaltseguma atjaunošanas darbus veicot 10 ielās, bet dubultās virsmas apstrādi – 14 ielās.

Turpinās arī Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija, kā arī Siguldas novada bibliotēkas pārcelšana uz citām telpām, lai pārbūvētu divas jaunas grupiņas bērnudārzā "Tornīši". Turpinās arī Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu pārbūve. Tāpat kopā ar blakus novadiem Siguldas novada pašvaldība drīzumā paplašinās Siguldas novada iedzīvotāju ID kartes projektu, kas veicinās savstarpēju Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbību, veicinot esošo un arī topošo Siguldas novada iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanu, uzsver pašvaldībā.

2020. gada janvārī Siguldas novada pašvaldības budžets tika apstiprināts vairāk nekā 36 miljonu eiro apmērā, ko veidoja 24,5 miljonu eiro ieņēmumu prognoze, 3 miljonu eiro līdzekļu atlikums no 2019. gada un plānotie aizņēmumi no Valsts kases 8,4 miljonu eiro apmērā. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars: iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 59,34%, nekustamā īpašuma nodoklis – 6,75%, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 5,17% un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 4,14%, kā arī valsts un pašvaldību transferti – 24,6%.