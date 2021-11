CVK vēlēšanu nodrošināšanai atbalsta papildu 3,5 miljonu eiro piešķiršanu

Otrdien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja papildu 3,5 miljonu eiro piešķiršanu Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK), lai varētu nodrošināt 14. Saeimas vēlēšanas.

CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa komisijas sēdē sacīja, ka pilnvērtīgai vēlēšanu norises nodrošināšanai ir nepieciešams papildu finansējums. Tāpat viņa akcentēja IT speciālistu trūkuma problēmu, kā arī to, ka bieži vien tiek iegādātas dažādas IT sistēmas, taču pēc tam netiek piešķirts finansējums to uzturēšanai, līdz ar to akūti ir nepieciešams finansējums IT kapacitātes stiprināšanai.

Jau ziņots, ka oktobra beigās CVK brīdināja, ka nākamā gada oktobrī gaidāmo 14. Saeimas vēlēšanu sagatavošana un norise ir apdraudēta, ja 2022. gada budžetā netiks rasts papildu finansējums CVK. Pēc CVK veiktajiem aprēķiniem 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai nepieciešami papildu 2 623 203 eiro.

CVK piešķirtais finansējums 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai līdz šim veidoja 3 593 314 eiro, no kuriem papildu finansējums 470 569 eiro apmērā piešķirts tikai vienai no astoņām CVK lūgtajām prioritātēm – tiešsaistes vēlētāju reģistra nodrošināšanai vēlēšanu iecirkņos, kas saistīta ar šā gada septembrī pieņemtajiem grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā.

Līdz ar to pārējiem Saeimas vēlēšanu izdevumiem pāri paliek 3 122 745 eiro, kas ir mazāk nekā finansējums 12. Saeimas vēlēšanu sarīkošanai 2014. gadā un 13. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai 2018. gadā.

Saeimas vēlēšanu budžets 2014. gadā bija 3 127 795 eiro jeb 2,02 eiro vienam vēlētājam, bet 2018. gadā – 3 357 866 eiro jeb 2,17 eiro vienam vēlētājam.

Sekmīgai 14. Saeimas vēlēšanu norisei papildu nepieciešami 1 909 875 eiro atlīdzības un ēdināšanas izdevumu kompensācijai balsošanas un balsu skaitīšanas laikā pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām, 349 854 eiro – Vēlēšanu vadības sistēmas tehniskajai pavadīšanai, 161 474 eiro – vēlēšanu materiāliem, tai skaitā, vēlēšanu aplokšņu, vēlēšanu zīmju drukai, piegādēm pašvaldībās un vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs, drošības plombām vēlēšanu kastēm.

Savukārt komunikācijas kampaņai vēlētājiem tika lūgts papildu finansējums 177 000 eiro apmērā, bet vēl 25 000 eiro nepieciešami vēlēšanu vides un satura pieejamības veicināšanai vēlētājiem ar invaliditāti.

Tāpat, lūdzot papildu nepieciešamo finansējumu nākamā gada budžetā, CVK vērsa uzmanību uz iestādes nepietiekamo IT kapacitāti un kritisko nepieciešamību rast risinājumu papildu IT darbinieku algošanai un iestādes rīcībā esošās IT infrastruktūras uzturēšanai, kam nepieciešami kopumā 465 853 eiro.

Pašlaik CVK ir divi IT speciālisti, taču, lai uzraudzītu un attīstītu vēlēšanu IT infrastruktūru mūsdienu tehniskajām un drošības prasībām atbilstošā kvalitātē, būtu nepieciešams piesaistīt vēl četrus IT speciālistus – IT projektu vadītāju, sistēmanalītiķi, vecāko IS administratoru, IT drošības pārvaldnieku, kā arī nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu esošajiem CVK IT speciālistiem.

Kārtējās Saeimas vēlēšanās Latvijā plānotas 2022. gada 1. oktobrī.