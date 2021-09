Darba devēji varēs segt darbinieku medicīnas izdevumus un saņemt nodokļu atvieglojumus

No 2022. gada darba devēji varēs segt darbinieku medicīnas un ārstniecības izdevumus, par šiem izdevumiem nemaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un sociālās iemaksas. Šādu iespēju budžeta sarunās panākusi partija "Nacionālā apvienība".

“Iespēja novirzīt līdzekļus darbinieku medicīnas un ārstniecības pakalpojumu segšanai ļaus cilvēkiem savlaicīgāk saņemt veselības aprūpi, tādējādi novēršot priekšlaicīgu darba nespēju un sekmējot sabiedrības veselības kvalitāti. Īpaši svarīgs šis atbalsts būs mazāk aizsargātajai sabiedrības daļai. Noteikti arī darba devēji ir ieguvēji, jo tikai ar veseliem darbiniekiem darbs var būt veiksmīgs un produktīvs, tāpat tas varētu veicināt darbinieku lojalitāti,” iezīmē “Nacionālās apvienības” deputāte Ilze Indriksone.

Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dati liecina, ka Latvija ievērojami atpaliek no pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm iedzīvotāju veselības ziņā. Kā norāda 2019. gada augustā veiktais SKDS pētījums, 81% iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā pie pamata veselības aprūpes pakalpojumiem – izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām – ir grūti tikt, tostarp augsto izmaksu dēļ. 37% aptaujāto ir bijuši spiesti pārtraukt ārstēšanos, jo nav varējuši atļauties maksas pakalpojumus, un joprojām gaida rindā uz valsts apmaksātu veselības aprūpi. 84% no aptaujātajiem, kas ir izmantojuši maksas pakalpojumus, kā izmantotos līdzekļus ir norādījuši ģimenes ietaupījumus, bet katrs sestais (16%) bijis spiests naudu aizņemties no līdzcilvēkiem vai kredītiestādēm. 20% jeb katrs piektais Latvijas iedzīvotājs vispār neapmeklē ārstu, kā galveno iemeslu minot pakalpojumu dārdzību.

Līdzīgā veidā darba devēji var segt darbinieku ēdināšanas izdevumus, arī par to saņemot nodokļu atvieglojumus. Segto ēdināšanas un medicīnas izdevumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 480 eiro gadā vienam darbiniekam. Lai darba devēji varētu izmantot šīs iespējas, jābūt noslēgtam darbinieku koplīgumam un nedrīkst būt nodokļu parādu.