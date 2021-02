Dīkstāves atbalstam varēs kvalificēties plašāks strādājošo loks

Ministru kabinets piektdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumu, kas paredz noteikt papildus jaunu kvalificēšanās kritēriju dīkstāves atbalstam.

Lai izstrādātu šo kritēriju, veikts darbs kopā ar sociālajiem partneriem, salāgojot programmu ar apgrozāmo līdzekļu programmu un ļaujot kvalificēties tiem, kuri pērnā gada vasarā nevarēja strādāt, sacīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme sacīja, ka 1. martā sāksies gada deklarāciju iesniegšana, tādēļ darbiniekiem būs papildus slogs, ja tiks ieviests vēl viens jaunievedums, tādēļ lūdza atlikt pieteikšanos.

Vitenbergs piekrita, ka VID ir liela slodze, jo, piemēram, divu nedēļu laikā saņemti 5000 iesniegumi no uzņēmējiem apgrozāmo līdzekļu programmā.

Lai atvieglotu VID darbu marta sākumā, EM rosināja pieteikšanos sākt nevis no marta sākuma, bet no 12. marta līdz mēneša beigām.

Eiropas Komisijai šis priekšlikums nav jāapstiprina.

EM skaidro, ka spēkā esošie 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos nosaka kritērijus un kārtību kādā pieprasa un piešķir atbalstu par darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju dīkstāves periodā to atlīdzības kompensēšanai.

Ņemot vērā ieilgušo Covid-19 krīzi uz uzņēmēju, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju saimniecisko darbību, nepieciešams palielināt atbalsta saņēmēju loku, kuriem līdz šim dēļ izstrādātajiem nosacījumiem tika ierobežota atbalsta saņemšana, bet būtu atbalstāmi, jo to darbību kavē ieilgušās Covid-19 krīzes noteiktie ierobežojumi, uzskata EM.

Spēkā esošie MK noteikumi nosaka, ka uz atbalstu var pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%. Ņemot vērā faktu, ka daļai no atbalsta mērķa grupas būtisks ieņēmumu kritums iestājās jau 2020. gada pirmajā pusgadā un faktiski to saimnieciskā darbība līdz šim brīdim nav būtiski atguvusies, paredzēts precizēt kvalificēšanās kritērijus, tādējādi padarot atbalstu pieejamāku.

Noteikumu projekts paredz noteikt papildus jaunu atbalsta kvalificēšanās kritēriju, tādējādi atbalsta saņēmēji var izvēlēties vienu no diviem kvalificēšanās kritērijiem, lai pretendētu uz dīkstāves atbalstu.

Uz atbalsta ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji atbilstoši šobrīd spēkā esošajam kritērijam, kas paredz ne mazāk kā 20% ieņēmumu samazinājumu par konkrēto atbalsta mēnesi salīdzināt ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies.

Vai arī kvalificēties pēc jaunā kritērija, kas paredz ne mazāk kā 30% ieņēmumu kritumu vērtēt, salīdzinot ieņēmuma samazinājumu konkrētajā atbalsta mēnesī ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem.

Jaunā kritērija ieņēmumu samazinājums tiek vērtēts pret 2019. gadu, līdz ar to ieņēmumu kritums ir noteikts lielāks, 30% salīdzinot ar attiecīgo 2019. gada mēnesi. Šāda ieņēmumu krituma noteikšana pamatota ar to, ka 2019. gadā saimniecisko darbību neietekmēja Covid-19 radītie apstākļi un tautsaimniecībā bija vērojama mērena izaugsme, līdz ar to ir atšķirīgi apstākļi pret kuriem vērtē ieņēmumu kritumu, kā rezultātā šādas normas noteikšanā ir ievērots vienlīdzības princips.

Līdz ar jaunā kritērija noteikšanu atbalstu varētu saņemt tādi uzņēmumu darbinieki, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuri 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī veica ierobežotu saimniecisko darbību, līdz ar to ieņēmumu krituma samazinājums atbalsta mēnesī pret vidējo ieņēmumu kritumu periodā no 2020. gada augusta līdz 2020.gada oktobrim nesasniedz 20%.

Lai atbalstu par dīkstāvi par laika posmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim saņemtu darbinieki, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30%, darba devējs, pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs iesniegumu varēs iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā divu nedēļu laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas.

Tiesisko normu noteiktībai noteikumi papildināti ar jaunu punktu, kas paredz skaidrot, kā uzskaitāms apgrozījuma kritums, ja ir saņemts atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grants). Ievērojot minēto, iesniedzot iesniegumu atbalstam par dīkstāvi, apgrozījuma krituma aprēķinā neņem vērā saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grantu).