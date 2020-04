Dīkstāves pabalsti izmaksāti 26 401 darbiniekam; nodokļu nomaksas termiņš pagarināts gandrīz 5000 uzņēmumiem

Līdz ceturtdienas pēcpusdienai Valsts ieņēmumu dienests (VID) dīkstāves pabalstus izmaksājis 4976 darba devēju 26 401 darba ņēmējam, kā arī 1726 pašnodarbinātām personām, aģentūra LETA noskaidroja VID.



Kopumā VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 7 992 731 eiro apmērā.

Pabalsti 7 505 110 eiro apmērā izmaksāti kopumā 26 401 darbiniekam pēc 4976 uzņēmumu iesniegumiem. Savukārt pēc 1726 pašnodarbināto personu iesniegumiem izmaksāti pabalsti kopumā 487 621 eiro apmērā.

VID turpina vērtēt uzņēmumu iesniegumus. Mēneša laikā atbalsts atteikts 2926 uzņēmumu un 1249 pašnodarbināto iesniegumiem, kas nav atbilduši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Līdz šim galvenais iemesls, kāpēc VID atteicis dīkstāves pabalstu izmaksu uzņēmumu darbiniekiem, ir tas, ka aprēķinātie nodokļi vidēji mēnesī ir bijuši mazāki par 200 eiro, proti, šāds atteikuma iemesls bijis 48% gadījumu.

Vienlaikus 24% atteikumu uzņēmumam bijis nepietiekams apgrozījuma samazinājums; 19% uzņēmumu bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro un kuram nav izveidots nomaksas grafiks, bet 6% gadījumu nav bijušas iesniegtas visas deklarācijas.

Kopš 25.marta, kad pirmie uzņēmumi sāka pieteikties dīkstāves pabalstam, līdz svētdienai, 26.aprīlim, 19% iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu saņemts no vairumtirdzniecības un mazumtirgotājiem, kā arī auto un motociklu remonta nozares, 16% - no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, bet 11% no uzņēmumiem, kas vērsušies pēc dīkstāves pabalsta darbiniekiem, pārstāvējuši mākslas, izklaides un atpūtas nozari.

Dīkstāves pabalsta saņēmējus VID publisko dienesta mājaslapā "www.vid.gov.lv/lv/statistika-3".

VID 27.martā sāka izmaksāt dīkstāves pabalstus to uzņēmumu strādājošajiem, kurus negatīvi ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze. Marta beigās VID tika piešķirti 102 miljoni eiro, lai sāktu dīkstāves pabalstu izmaksu.

VID pieprasīto dīkstāves pabalstu izmaksās piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot pabalstu uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu.

Kopumā Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai valsts līdz šim lēmusi atvēlēt ap četriem miljardiem eiro.

Līdz ceturtdienas pēcpusdienai Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu piešķīris 4809 uzņēmumiem.

Patlaban jau ir piešķirti nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi par kopumā 73 444 216 eiro.

No šiem uzņēmumiem 25% pārstāv vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, kā arī auto un motociklu remonta nozari, 15% - izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus, 10% - apstrādes rūpniecību.

Nodokļu nomaksas pagarinājumus VID līdz šim atteicis aptuveni 1% no uzņēmumu pieteikumiem, iepriekš sacīja VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

Lai pieteiktos nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem, darba devējs iesniedz iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), aizpildot tam speciāli izveidotu veidlapu, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai īpašā krīzes regulējuma spēkā stāšanās dienas, proti, 2020.gada 22.marta.

Saņemtos iesniegumus VID izvērtēs atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" minētajām prasībām.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Savukārt tie nodokļu maksātāji, kuri šobrīd neatbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem, var izmantot jau līdz šim normatīvos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā "Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos".

Jau ziņots, krīzes skartajiem uzņēmumiem VID piedāvā trīs atbalsta pasākumus - nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu, paātrinātu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksu, kā arī dīkstāves kompensācijas.