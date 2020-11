Dīkstāves pabalsti un algu subsīdijas valstij varētu izmaksāt 85,84 miljonus eiro

Valsts budžeta izdevumi dīkstāves pabalstiem un algu subsīdijām (no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem) par vienu mēnesi, kas varētu rasties Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas rezultātā, sasniedz 85,836 miljonus eiro, liecina Ekonomikas ministrijas sagatavotā informācija.

Tiek aplēsts, ka no valdības ārkārtas situācijas lēmumu rezultātā ietekmētajiem nozares uzņēmumiem uz dīkstāves atbalstu pieteiksies 70% uzņēmumi no kopējā ietekmētā nozaru uzņēmumu skaita un uz algu subsīdiju atbalstu 30% no uzņēmumiem.

Dīkstāves atbalstam varētu tikt pieteikti 134 119 darbinieki, kopējai summai sasniedzot 65,6 miljonus eiro, bet algu subsīdiju atbalsts 134 119 darbiniekiem izmaksās 20 miljonus eiro mēnesī.

Plānots, ka darbības veidos, kuros darbojas uzņēmumi, kuriem ārkārtējās situācijas apstākļos saimnieciskā darbība ir apturēta, galvenokārt (100%) tiks izmantots dīkstāves atbalsts, savukārt darbības veidos, kuros darbojas uzņēmumi, kuriem ārkārtējās situācijas apstākļos ir daļēji ierobežota saimnieciskā darbība, 70% tiks izmantos dīkstāves atbalsts un 30% algu subsīdijai atbalsts.

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem, šiem darbības veidiem, atbilst 111 679 uzņēmumi (juridiskas personas, saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti), kuri nodarbina 134 119 darbiniekus (mēnesī vidējais darba ņēmēju skaits 2020.gada 3.ceturksnī). Saskaņā ar VID datiem vidēja darba alga šajās norādītajās nozarēs ir 729 eiro.

Jau ziņots, ka Ekonomikas ministrija ar mērķi sniegt atbalstu Covid-19 izplatības ierobežojošo pasākumu ietekmētajiem uzņēmumiem ministrija otrdien, 10. novembrī, izskatīšanai valdībā piedāvās trīs atbalsta instrumentus: subsīdija par darbiniekiem dīkstāvē; atbalstu nodarbināto algu subsīdijai; subsīdija uzņēmējiem apgrozāmajiem līdzekļiem.

Atbalsts būs pieejams uzņēmumiem, kuru darbība ir skarta un ierobežota ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un kuriem vērojams apgrozījuma kritums par 20% apmērā pret vidējo (augusts, septembris, oktobris). Atbalsta pasākumu termiņš no ārkārtas situācijas pirmās dienas līdz 2020. gada 31. decembrim.

Subsīdija par darbiniekiem dīkstāvē plānota 70% apmērā no komersanta trīs mēnešu (augusts, septembris, oktobris) deklarētās vidējās algas. Subsīdiju izmaksās darbiniekam (nodarbinātiem, pašnodarbinātiem un patentmaksas maksātājiem). Subsīdijas minimālais apmērs plānots 330 eiro (neto, t.i. minimālā alga mīnus nodokļi); par katru apgādājamo darbiniekiem plānots izmaksāt vēl 50 eiro katram, subsīdijas maksimālais apmērs – 1000 eiro (neto). Vienlaikus iekļauts nosacījums, ka darbiniekiem izmaksājamais atbalsts nedrīkst pārsniegt 80% no bruto algas.

Savukārt, atbalsts uzņēmējiem nodarbināto algu subsidēšanai būs 50% apmērā no komersanta trīs mēnešu (augusts, septembris, oktobris) deklarētās vidējās algas. Subsīdijas apmērs būs līdz 500 eiro (neto) par darbinieku, kas tiks izmaksāts darbiniekiem.