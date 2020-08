Divām partijām pretojoties, koalīcija lemj pagaidām atlikt lemšanu par nodokļu izmaiņām

Jaunajai konservatīvajai partijai (JKP) un Nacionālajai apvienībai (NA) paužot negatīvu attieksmi pret Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu un pirms nedēļas publiskoto piedāvājumu nodokļu politikas izmaiņām, pirmdien, 17. augustā, sadarbības sanāksmē valdošā koalīcija pagaidām atlikusi šī jautājuma, kas jau bija iekļauts otrdien valdības sēdes darba kārtībā, izskatīšanu.

Sarunā ar žurnālistiem pēc attālinātās koalīcijas sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pastāstīja, ka koalīcija vienojusies turpināt darbu pie iespējamām izmaiņām vai uzlabojumiem nodokļu sistēmā, līdz ar to otrdien valdības sēdē vēl šo jautājumu neizskatīs.

"Ir vairākas lietas, kas vēl jāizdiskutē un jāatrod labākie risinājumi. Pirmais no tiem ir tas, lai jebkuru izmaiņu rezultātā ģimenēm ar bērniem būtu labāka situācija nevis sliktāka. Tas ir politisks uzstādījums, lai nodokļu izmaiņas būtu labvēlīgas ģimenēm ar bērniem. Mums ir vairāki veidi, kā to varam darīt, tajā skaitā pārskatīt un izstrādāt nedaudz citādus noteikumus ģimenes valsts pabalstam. Otrs jautājums – nodokļu kontekstā turpināsim vērtēt, vai varam vēl vairāk atslogot zemās algas. Trešais – izskatīsim dažādus veidus, kā varam iezīmēt budžeta līdzekļus veselības aprūpei," teica Kariņš.

Viņš atgādināja, ka līdz šim tika vērtēts modelis veselības aprūpei papildus iezīmēt 2% no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un 2% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN). "Ir arī modelis, kur tas būtu tikai no IIN, un vēl arī tāds, ka 1% no VSAOI un pārējie procenti no IIN. Ir runa tikai par iekšējo pārdali, bet ir vēl citi varianti iespējami, un mēs darbu turpināsim. Mērķis ir padarīt nodokļu sistēmu taisnīgāku, saprotamu un tādu, kas veicinātu godīgu nodokļu nomaksu. Esam daudz ko jau izrunājuši, un par daudz ko jau ir idejiska vienošanās, bet, pirms mēs skatām jautājumu valdībā, gribētu uzrunāt svarīgos aspektus – labvēlīgi ģimenēm ar bērniem, atslogot zemās algas un iezīmēt līdzekļus veselības aprūpei," paskaidroja Kariņš.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) atzina, ka viņa partija neatbalsta FM iesniegto nodokļu reformas piedāvājumu, jo partijas ieskatā nedrīkst celt nodokļus recesijas apstākļos. Patlaban iesniegtais FM piedāvājums paredz nodokļu sloga celšanu vismaz piecās kategorijās, un ar šo piedāvājumu netiek risināts jautājums par lielo nodokļu slogu mazajām algām, teica Bordāns. "Premjers pareizi minēja, ka vispirms jāsagaida FM piedāvājums ģimenes valsts pabalsta reformai, kas strauji uzlabotu dzīves apstākļus ģimenēm ar bērniem. Nav arī atbildes no FM par piedāvājumu NĪN likmēm, īpaši domājot par primārā mājokļa atbrīvošanu no nodokļa. FM piedāvājumu ir plaši kritizējuši arī sociālie partneri – LTRK, LDDK, LPS un zināmi ekonomisti. Tāpēc kopīgi ar koalīcijas partneriem nonākot pie šī piedāvājuma, nolemts otrdien valdībā neskatīt FM sagatavoto informatīvo ziņojumu, bet turpināt par to diskutēt," atzina Bordāns.

Saeimas deputāte Ilze Indriksone (NA) atzina, ka partija nevar atbalstīt FM sagatavoto informatīvo ziņojumu par nodokļu politikas izmaiņām. "Lai cik svarīga nebūtu valsts sociālās un veselības apdrošināšanas veicināšana, to nekādā gadījumā nedrīkst darīt uz vismazāk aizsargāto rēķina. Mēs esam sapratuši, ka šīs piedāvātās izmaiņas visnegatīvāk ietekmētu ģimenes ar bērniem, kas jau tā šobrīd nespēj izmantot visus nodokļu atvieglojumus par apgādājamiem, un to ir noteikti jālabo ar ģimenes valsts pabalsta reformu. Esam gatavi to darīt un iesaistīties turpmākās diskusijās," skaidroja Indriksone.

Otra sadaļa, kas dara ļoti bažīgu NA, ir autoratlīdzību līgumu kā tādu likvidēšana, kas būtiski mainītu situāciju kultūras nozarē, kurai jau tā būs vajadzīgs ilgs laiks, lai atgūtos no krīzes. NA vienmēr atbalstījusi minimālās VSAOI ieviešanu, taču FM ziņojumā bija pretrunīga informācija par to, uz kā pleciem tas uzlikts. "Esam gatavi turpināt sarunas," skaidroja Indriksone.

Atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu par iespējamām sarkanajām līnijām un ultimatīvām akcijām no šo divu partneru puses, Indriksone sacīja, ka NA sarkano līniju nav, tā ir gatavia sarunām un kompromisiem. "Esam no partneriem arī sadzirdējuši gatavību nākt pretī," atzina deputāte.

Arī Bordāns uzsvēra, ka JKP nav nekādu sarkano līniju, bet partijas nostāja saistīta ar to, ka nodokļu politika jārisina kompleksi. "Nevaram izraut vienu nodokli, ar kuru gatavojamies finansēt vienu nozari, un tā būs nodokļu reforma. Tāpēc uzskatu, ka nekādas sarunas par nodokļu reformu patiesībā nav sākušās. Sagaidīsim no kompetentajām ministrijām piedāvājumu reformai, un tad diskutēsim," teica tieslietu ministrs, pārmetot FM, ka tā nav gada laikā tikusi galā ar NĪN reformas piedāvājumu.

"Delfi" jau ziņoja, ka FM piedāvā ieviest nodokļu izmaiņas trijos posmos, sākotnēji iezīmējot veselības apdrošināšanas obligāto maksājumu piecu procentpunktu apmērā, nepalielinot kopējo darbaspēka nodokļu slogu, bet pārdalot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI), iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un solidaritātes nodokļa likmes.

Ministrija diskusijai valdībā iesniegusi informatīvo ziņojumu par nodokļu politikas attīstības virzieniem valsts sociālās un veselības apdrošināšanas ilgtspējas veicināšanai.

Lai risinātu identificētās problēmas saistībā ar sociālo un veselības nodrošinājuma nepietiekamību nodarbinātām personām, plānots ieviest nodokļu izmaiņas trijos posmos no nākamā gada.