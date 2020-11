Ekonomikas atbalsta pasākumiem ārkārtējā situācijā atvēlēti 49 miljoni eiro

Patreiz uzņēmēju atbalsta pasākumiem ir plānoti 49 miljoni eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un uzskatām, ka šī summa būs novembra ārkārtējai situācijai, taču ar Saeimas lēmumu ir iespējams šo līdzekļu apjomu palielināt, sacīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Lēmumi par pabalstu un palīdzības sniegšanu vēl nav pieņemti, bet viennozīmīgi ir mācības no pavasara situācijas. Lēmums par nozarēm un pārējo atbalstu tika pieņemts ar nedēļas laika nobīdi, bet palīdzība dīkstāves pabalstiem 80% tika sniegti nozarēm, kas slēgtas saistībā ar Covid-19 ierobežošanu.

Patlaban tiek modelētas arī situācijas, kas paredz, ka uzņēmumiem nebūs jāatmaksā šie līdzekļi.

Ir bijušas diskusijas, ka jāvērš uzmanība uz to, ka jāatbalsta tie uzņēmumi, kuri ir izturējuši šo krīzi, līdz ar to kā atskaites periodu nevar ņemt kādus nesaprotamus laika posmus. Tādēļ mēs modelējam palīdzību ar atskaites periodu par biznesu, kas bijis augustā, septembrī, oktobrī. Tas ir viens no piedāvājumiem, ka vērtējot palīdzības apjomu, tiks ņemti vērā šie mēneši, viņš sacīja.

Runājot par atvēlētajiem līdzekļiem, Reirs uzsvēra, ka pavasarī dīkstāves pabalstus bija plānots izmaksāt 130 tūkstošiem darbinieku, un šo iespēju izmantoja 50 tūkstoši darbinieku, kas ir mazāk nekā bija plānots, tādēļ paredzams, ka atvēlētā summa būs pietiekama.

Valsts kasē ir pietiekams līdzekļu apjoms, lai palīdzētu šīm programmām un arī citām, kuras mēs veidosim.