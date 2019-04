Elksniņa-Zaščirinska: Ēnu ekonomikas apkarošanai nav jābūt tikai VID problēmai

Ēnu ekonomikas apkarošanai nav jābūt tikai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) problēmai, piektdien, 12. aprīlī, intervijā LNT raidījumam "900 sekundes" teica Ārvalstu investoru padomes locekle un auditorkompānijas "PricewaterhouseCooper" ("PwC") valdes priekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska.

"Vienmēr cīņa ar ēnu ekonomiku tikusi uzskatīta tikai par VID problēmu, taču ēnu ekonomika ir krietni plašāks jēdziens un ar to ir jādarbojas un par to ir jādomā krietni plašākā perspektīvā, sākot ar to kā valsts nodrošina savus iepirkumus. (..) Jo vairāk mēs redzam zemākās cenas iepirkumus, jo lielāka ir tieksme ietekmēt šos iepirkumus," teica Elksniņa-Zaščirinska.

Tāpat viņa uzsvēra, ka pirms veikt jebkādas izmaiņas nodokļu jomā sākotnēji Latvijā būtu jāsamazina ēnu ekonomika.

"Kamēr mēs mēģināsim aplikt ar nodokļiem tos, kuri maksā nodokļus, un neķersim tos, kuri apzināti nemaksā nodokļus, veidosies uzticības trūkums valsts spējai nodrošināt godīgu nodokļu samaksu," pauda Elksniņa-Zaščirinska.

Vienlaikus, komentējot pēdējā laika korupcijas skandālus Latvijā, viņa atzīmēja - jo vairāk Latvija spēs pašattīrīties, jo vieglāk valstij būs attīstīties nākotnē.

"Jo vairāk mēs spēsim pašattīrīties, jo vairāk mēs iziesim tam procesam cauri, jo vieglāk mums būs attīstīties nākotnē. Manuprāt, šis ir pilnīgi normāls posms, kuram mums kā Latvijai, lai mēs spētu sasniegt kaut kādu nākotnes attīstības posmu, vienkārši ir jāiziet cauri – mums ir jāizgaismo lietas, kuras ir izgaismojamas, jo jebkura korupcija veido negodīgu konkurenci, savukārt negodīga konkurence neveicina investīcijas," sacīja Elksniņa-Zaščirinska.