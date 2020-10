ES no 'nodokļu paradīžu' saraksta svītro Kaimanu salas

Eiropas Savienība (ES) no tā dēvētā nodokļu paradīžu melnā saraksta svītrojusi Kaimanu salas, taču tajā iekļāvusi Angilu un Barbadosu.

Kaimanu salas no šī saraksta svītrotas pēc jaunu reformu ieviešanas, taču šis lēmums izsaucis kritiku no aktīvistiem, kuri uzskata, ka ES izveidotais saraksts nav efektīvs.

"Lai arī mēs atzinīgi vērtējam Barbadosas iekļaušanu, Kaimanu salu svītrošana no ES melnā saraksta, tai esot vienai no pasaulē bēdīgi slavenākajām nodokļu paradīzēm, demonstrē to, ka šis process nedarbojas," norāda nabadzības mazināšanas aizstāvju grupa "Oxfam".

Kaimanu salas nodokļu paradīžu melnajā sarakstā tika iekļautas vien februārī.

ES melno sarakstu sistēmu izveidoja, blokam pastiprinot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas pēc tam, kad tā dēvētajos Panamas dokumentos tika publiskota informācija par to, kā personas un uzņēmumi izmanto likumu nepilnības, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.

Melnajā sarakstā jau ir desmit valstis un teritorijas - Amerikāņu Samoa, Fidži, Guama, Palau, Panama, Samoa, Seišelu salas, Trinidada un Tobago, ASV Virdžīnu salas un Vanuatu.