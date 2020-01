FM februāra sākumā varētu nākt klajā ar piedāvājumu nodokļu sistēmas izmaiņām

Finanšu ministrija (FM) februāra sākumā varētu nākt klajā ar savu sagatavoto nodokļu sistēmas uzlabošanas plāna sākotnējo piedāvājumu, šorīt intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš uzsvēra, ka nodokļu sistēmai netiek plānota "masveida reforma", bet gan uzlabojumi, tai skaitā padarot nodokļu piemērošanu taisnīgāku un nedraudzīgāku ēnu ekonomikai.

"Daudzi sabiedrībā sāk saprast, ka lielākā daļa strādājošo maksā vienu nodokļu režīmu, bet citi pilnīgi legāli maksā zemākas likmes. Vai tas tiešām ir taisnīgi, ja beigās visi sagaida to pašu veselības aprūpi, to pašu sociālo garantiju un to pašu izglītību saviem bērniem? Jāmeklē, ko mēs varētu darīt, lai izlīdzinātu šo visu, lai visi tomēr vienmērīgi iemaksātu sistēmā," nodokļu sistēmas izmaiņu mērķi ieskicēja premjers.

Vaicāts, vai ir plānots paredzēt arī kādas izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēs vai piemērošanas kārtībā, Kariņš atbildēja, ka, viņaprāt, "nevajag raustīt šādu lietu", jo ilgtermiņā no pašreizējā uzņēmumu ienākuma nodokļa režīma Latvija varētu "baudīt augļus".

Tiklīdz FM nāks klajā ar savu piedāvājumu nodokļu sistēmas uzlabošanai, to varētu sākt plašāk apspriest sabiedrībā, ekspertu vidū un, protams, arī Saeimā, rezumēja valdības vadītājs.