FM nekavējoties sagatavos grozījumus, ņemot vērā ST spriedumu IIN aprēķināšanas jomā

Finanšu ministrija (FM) respektē Satversmes tiesas (ST) spriedumu un nekavējoties sagatavos normatīvā regulējuma grozījumus saskaņā ar spriedumu, "Delfi Bizness" informēja FM pārstāvis Aleksis Jarockis.

Viņš skaidroja, ka, pēc ekspertu domām, šī IIN aprēķināšanas norma bija vajadzīga, to arī atbalstīja Ministru kabinets un Saeima, taču Satversmes tiesa ir lēmusi citādāk, tāpēc tiks sagatavotas izmaiņas.

Jau ziņots, ka ST piektdien, 7. janvārī, par neatbilstošu Satversmei atzina likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem.

Apstrīdētā norma noteic, ka ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Tāpat apstrīdēta norma noteic, ka maksātājam pēc noteikto korekciju veikšanas ar nodokli apliekamais ienākums ir mazāks par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem, nodokli aprēķina no summas, kas nav mazāka par 20% no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.