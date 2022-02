Iekšējās drošības akadēmijas būvniecībai un aprīkojumam nepieciešami 43 miljoni eiro

Ministru kabinets atbalstījis konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" (IDA) izveidošanu starp Iekšlietu ministriju, Valsts policijas koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti. Tā infrastruktūras attīstības plāni paredz jaunas mācību ēkas būvniecību Ezermalas 8a un 10 ēku kompleksā.

Plānots, ka no jau Iekšlietu ministrijai izglītības nodrošināšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem būs nepieciešami līdz 950 tūkstošiem eiro jaunās mācību ēkas projektēšanai un studiju programmu izstrādei un licencēšanai.

Savukārt ēkas būvniecībai un aprīkojumam papildus no valsts budžeta līdzekļiem būs nepieciešami 2023. gadā 3,7 miljoni eiro, 2024. gadā 18,4 miljoni eiro, 2025. gadā 20,2 miljoni eiro un 2026. gadā 0,7 miljioni eiro.

Vēl papildu budžeta līdzekļi būs nepieciešami speciālistu sagatavošanai tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām.

Finansējuma apjoms atkarīgs no studiju vietu skaita un valsts budžeta līdzekļu normatīvā apjoma uz studiju vietu attiecīgajam gadam. Indikatīvi tas varētu būt no 2,7 miljoniem eiro pirmajā IDA darbības gadā līdz 6,5 miljoniem eiro, sākot no 2027. gada.

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu speciālistu sagatavošanai un atbilstošas infrastruktūras izveidošanai IDA paredzēts izskatīt Ministru kabinetā turpmāko gadu un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Konsorcija formālās izglītības studiju programmās plānots sagatavot potenciālos un esošos Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Militārās policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ģenerālprokuratūras un Iekšējās drošības biroja speciālistus.

Portāls “Delfi” jau ziņoja, ka izglītības sistēmas reformas nepieciešamību raksturo pieaugošās profesionālo kompetenču prasības iekšējās drošības funkciju veicējiem.

Paredzēts, ka IDA izveide sekmēs pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti un citus policijas darba rādītājus, kā arī veicinās darbaspēka produktivitāti, elastīgumu, pielāgošanos pārmaiņām un straujām tehnoloģiju un drošības situācijas izmaiņām.

Iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) preses konferencē pēc otrdienas valdības sēdes žurnālistiem sacīja, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunajās IDA programmās ir visi faktori, kas var palīdzēt jaunajiem speciālistiem izvēlēties šīs programmas.

Viens no faktoriem ir mūsdienīgi mācību apstākļi un vide. Iepriekš tikuši veikti aprēķini, lai noskaidrotu, cik izmaksātu iepriekš izmantotu un patlaban brīvu telpu renovācija – summas sanākušas līdzīgas. Tieši jauna ēka, kas atbilstu mūsdienu prasībām, piesaistītu lielāku uzmanību un būtu labvēlīgāka pašiem studentiem, skaidroja ministre.