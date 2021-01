Janvārī uzņēmēju un strādājošo atbalstam tiks izmaksāti vismaz 70 miljoni eiro, lēš Reirs

Patlaban meklējam veidus, kā paplašināt atbalsta saņēmēju sarakstu – ne tikai paplašinot noteikumus, bet uzrunājot tos uzņēmumus, kas kvalificētos šim atbalstam, bet tam nepiesakās, preses konferencē sacīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

"Vērtējam, kādēļ uzņēmēji nepiesakās, un esmu uzdevis ministrijas pārstāvjiem sazināties ar uzņēmējiem, kuru sarakstu iesniedza Valsts ieņēmumu dienests (VID), kuri pēc datiem kvalificētos šim atbalstam, taču nepiesakās tam, lai noskaidrotu iemeslus, kāpēc viņi neiesniedz pieteikumus. Vairums aptaujāto uzņēmēju atzina, ka bizness nav cietis, viņi attīstās, cik var šādos apstākļos un izvērtējot situāciju, nav pieteikušies atbalstam. Arī turpmāk uzrunāsim uzņēmējus," viņš sacīja.

"Tādējādi mēs meklējam veidus, kā paplašināt atbalsta saņēmēju sarakstu, ne tikai paplašinot noteikumus, bet tos, kuri pēc VID datiem, kvalificētos šim atbalstam," uzsvēra Reirs.

FM vērtē iespēju arī paplašināt uzņēmumu kritērijus, taču par to tiks lemts ceturtdien vadības grupas sēdē uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam. Pēc Reira teiktā, ir divas galvenās problēmas. Viena ir uzņēmumi kuri dibināti 2020. gadā un kuriem nav iespējas izmērīt apgrozījuma kritumu pret 2019. gadu. Savukārt otrs ir Latvijas Bankas piedāvājums paplašināt to uzņēmēju sarakstu, kas var pieteikties atbalstam, nevērtējot apgrozījumu vai veiksmīgu transformāciju, Covid -19 periodā uzrādot vismaz 10% apgrozījumu no 2019. gada. Patlaban bijušas konceptuālas sarunas un ceturtdien šie priekšlikumi tiks pieslīpēti.

Reirs uzsvēra, ka lielas izmaiņas esošajās atbalsta sistēmās nav plānotas.

Ņemot vērā, ka ir augusi minimālā alga, palielinājas arī minimālā dīkstāves un subsidētās darbavietas izmaksas un dubultota apgrozāmo līdzekļu programma.

Janvārī izmaksātā atbalsta minimālā summa varētu sasniegt 70 miljonus eiro, salīdzinājumam – pavasarī krīzes laikā četros mēnešos tika izmaksāti 50 miljoni eiro.

Līdz šim dīkstāves pabalstiem un algu subsīdiju izmaksai saņemti 26 tūkstoši iesniegumi 26 miljonu eiro apmērā. Kopumā izmaksāts atbalsts izmaksāts 12 644 iesniegumiem, dīkstāves pabalsti - 17,6 miljonu eiro apmērā, bet algu subsīdijas - 5,8 miljonu eiro apmērā.

Tāpat dīkstāves pabalsti izmaksāti 8500 pašnodarbinātajiem, un to kopsumma sasniedz 2,3 miljonus eiro, tāpat1800 patentmaksātāji saņēmuši pusmiljonu eiro atbalstu dīkstāves pabalstiem.

Lai mazinātu finansiālās problēmas, ir izmaksāti arī palīdzības pabalsti - vecāku pabalsta pagarinājumi 400 personām, bezdarba palīdzības pabalsti 7000 personām, jaunā speciālista atbalsts 10 personām, slimības palīdzības pabalsti 100 personām, piemaksas dīkstāves pabalstam par apgādībā esošu bērnu 3400 teju 200 tūkstošu eiro apmērā

"Skaitļi ir iespaidīgi, bet vēlamies panākt vairāk, jo pabalsti pienākas vairāk cilvēkiem nekā ir pieteikušies. Esam uzmeklējuši uzņēmēju grupas, kam šis pabalsts pienācās, bet kuri nepiesakās. Viena no šīm grupām ir frizieri un skaistumkopšanas salonu pārstāvji. Līdz šim saņemti jau 470 iesniegumi, un divu dienu laikā pieteikusies trešdaļa no tā skaita, kas iepriekš bija pieteikušies divu mēnešu laikā - tas ir virziens, kurā mums jāiet," uzsvēra Reirs.

Tas pats ir arī ar apgrozāmajiem līdzekļiem, viņš piebilda. Pēc FM aprēķiniem atbalsts pienākas vairāk nekā 10 tūkstošiem uzņēmēju, bet pieteikušies līdz šim ir 3600 uzņēmēju par 26 miljoniem eiro.

"Sākotnēji šķita, ka līdz mēneša beigām šādu pieteikumu skaitu nespēsim apstrādāt, jo vasarā administrējot valsts atbalsta programmas dienā varēja apstrādāt 150-170 uzņēmumu pieteikumus. Taču VID no dažiem desmitiem dienā nonāca līdz 100 un vakar tika izskatīti 627 iesniegumi dienā, izmaksājot 3,5 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka līdz sestdienai visi 3600 iesniegumi tiks izskatīti un tiem uzņēmējiem, kam pienākas, šis atbalsts tiks izmaksāts," solīja Reirs.