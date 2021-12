Jūrmala apstiprina 2022. gada budžetu ar 32 miljonu eiro deficītu

Jūrmalas dome apstiprinājusi konsolidēto budžetu 2022. gadam. Nākamā gada kūrortpilsētas budžeta ieņēmumi plānoti 94,02 miljoni eiro apmērā, kas ir par 3,3 % mazāk nekā pērn, savukārt izdevumi paredzēti 126,36 miljonu eiro apmērā, kas ir par 3,8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Starpību starp izdevumiem un ieņēmumiem segšot prognozētais 2021. gada budžeta atlikums 16,97 miljonu eiro apmērā un plānotie aizņēmumi, "Delfi Bizness" pastāstīja Jūrmalas domes pārstāve Zane Leite.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jūrmalas 2022. gada darbu centrā būs uzsākto lielo investīciju objektu īstenošana, ceļu un iekšpagalmu remonti, kā arī sociālā atbalsta nodrošināšana jūrmalniekiem.

Ieņēmumu samazinājumu rada samazinājums no iedzīvotāja ienākumu nodokļa, kas saistāms ar to, ka liela daļa nodarbināto strādā Covid-19 skartajā tūrisma un viesmīlības nozarē. Neskatoties uz pašvaldības ieņēmumu kritumu, 2022. gadā Jūrmalas iemaksas Pašvaldību izlīdzināšanas fondā salīdzinājumā pret 2021. gadu ir pieaugušas, un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības donormaksājumi būs 11,04 milj. eiro.

Bezmaksas sabiedriskais transports un pabalsts izglītojamajiem

Sastādot 2022. gada budžetu, viens no prioritārajiem uzdevumiem bija saglabāt un paplašināt esošos pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un pabalstus Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem. Pabalstu izmaksai un sociālās palīdzības un aizsardzības nodrošināšanai kopumā pašvaldības budžetā paredzētais finansējums ir 4,34 miljoni eiro.

Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem tiks saglabāts atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklim par zemi 90 % apmērā. Arī 2022. gadā Jūrmalas pašvaldības skolās un bērnudārzos tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana, kam budžetā paredzēti 1,75 miljoni eiro. Visiem jūrmalniekiem ar “Jūrmalas iedzīvotāja karti” tāpat kā līdz šim būs pieejams bezmaksas pilsētas sabiedriskais transports. Tāpat jūrmalnieku ģimenes varēs saņemt pašvaldības pabalstu 500 eiro jaundzimušā aprūpei. Pensijas vecuma iedzīvotājiem tiks palielināts pabalsts zāļu iegādei un ārstniecības pakalpojumu saņemšanai līdz 150 eiro, kas budžetā veido 1,42 miljonus eiro.

No nākamā gada plānots visiem izglītojamiem piešķirt pabalstu 100 eiro apmērā mācību procesa atbalstam vienu reizi gadā. Pabalstu varēs saņemt par bērniem vecumā no pusotra līdz pieciem gadiem un izglītojamiem no pieciem līdz 24 gadiem, kuri apgūst obligāto izglītību, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika programmā. To varēs saņemt izglītojamie, kuri Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu pirms pabalsta pieprasīšanas. Iepriekš 50 eiro pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēma daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē. No 2022. gada 1. februāra 100 eiro pabalstu reizi gadā varēs saņemt visi izglītojamie. Šī pabalsta izmaksai 2022. gadā budžetā paredzēti 835 000 eiro.

35 jauni projekti

Lielākie 2022. gada pilsētas infrastruktūras objekti ir Kauguru atpūtas parks un jauniešu māja, kuru būvniecībai paredzēts finansējums 4,10 miljoni eiro apmērā, Daudzfunkcionāls dabas tūrisma centrs, kura būvniecībai un meža parka labiekārtojumam Ķemeros paredzēti 6,24 miljoni eiro. Kopumā nākamgad Jūrmalā tiks īstenoti vai pabeigti 35 projekti ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, pilsētas attīstībā ieguldot 23,69 miljoni eiro.

Ceļu infrastruktūras un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu atjaunošanā nākamgad paredzēts ieguldīt 8,59 miljonus eiro, kas ir par 1,96 milj. eiro vairāk nekā 2021. gadā. 2022. gadā plānots sākt Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūvi, būvdarbus tiek plānots uzsākt nākamgad un pabeigt 2024. gadā. Papildus tiek plānots veikt vismaz 22 ielu posmu brauktuvju un ietvju segumu atjaunošanu, 4 grantēto ielu asfaltēšanu un jaunas ielas izbūvi, ieguldot 4,26 milj. eiro. 2022. gadā tiks turpināta daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iekšpagalmu infrastruktūras pilnveide, kā arī, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, ir paredzēts atjaunot gājēju un velosipēdu ceļu gandrīz piecu kilometru garumā posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem, ieguldot 958 tūkstošus eiro.

Izglītības jomas attīstībā pašvaldība nākamgad ieguldīs 38,6 milj. eiro, kas ir 30,7 % no budžeta. Izglītības iestāžu atjaunošanā un sakārtošanā plānots ieguldīt 13,5 milj. eiro. Plānots pabeigt Aspazijas pamatskolas ēkas pārbūvi un jaunas sporta zāles būvniecību Lielupē, veicot ieguldījumus 7,35 miljonu eiro apmērā. Paredzēts pabeigt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvi un modernizāciju, ieguldot 3,31 milj. eiro. Bērnudārza “Bitīte” pārbūves pabeigšanai paredzēti 2,23 milj. eiro.

Paredzēts vairāk līdzekļu ieguldīt pilsētas sabiedriskās kārtības un drošības jomā, tajā skaitā paredzēts uzlabot policijas aprīkojuma bāzi un izveidot Jūrmalas Pašvaldības policijas videonovērošanas centru.

Budžeta ieņēmumu daļa 2022. gadā pret šā gada budžeta ieņēmumu daļas gaidāmo izpildi samazināsies par 3,3 % un būs 94,02 miljoni eiro. Kārtējā gada izdevumi 2022. gadā būs 126,36 miljoni eiro, kas ir par 3,8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Starpību starp izdevumiem un ieņēmumiem sedz prognozētais 2021. gada budžeta atlikums 16,97 miljonu eiro apmērā un plānotie aizņēmumi.