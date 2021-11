Komersanti saņēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa 246,8 milj. eiro apmērā

2020. gadā 5292 komersantiem (ražotājiem), kas iesaistījās atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmās (ražotāju atbildības sistēmas – RAS) Latvijā, piemērots atbrīvojums no dabas resursu nodokļa (DRN) 246,8 milj. eiro apmērā, informē Valsts vides dienests (VVD).

Kopumā 2020. gadā Latvijā darbojās 15 šādas atkritumu sistēmas, kas nodrošināja ražotāju uzdevumā realizēto – tirgū laisto preču un iepakojuma atkritumu apsaimniekošanu.

Atbrīvojumu no DRN saņēma komersanti, kas bija noslēguši līgumus ar RAS apsaimniekotājiem par tirgū laisto transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgo preču (VKP), kā arī par elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) apsaimniekošanu – savākšanu un pārstrādi/reģenerāciju. Kopumā atbrīvojums no DRN piemērots 7194 gadījumos, tā kā viens komersants var saņemt atbrīvojumu no DRN par vairākām tirgū laistajām preču grupām.

Salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gadā piemērotais atbrīvojums no DRN nomaksas palielinājies par 5 milj. eiro, kas saistīts ar realizēto preču pieaugumu.

Vislielākais atbrīvojums no DRN nomaksas – vairāk kā 136 milj. eiro piemērots par iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu – 4978 komersantiem.

Otrs lielākais atbrīvojums no DRN nomaksas – vairāk kā 85 milj. eiro piemērots par EEI apsaimniekošanu. Tas piemērots 1203 komersantiem.

Savukārt par VKP apsaimniekošanu atkritumu sistēmā piemērots atbrīvojums no DRN nomaksas 978 komersantiem – kopumā par vairāk kā 24 milj. eiro. Vismazākais atbrīvojums no DRN nomaksas – 0,7 milj. eiro apmērā piemērots par nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu. Tas piemērots 35 komersantiem.

VVD veiktā pārbaude liecina, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām 2020. gadā darbojās 5 no 15 sistēmām (daļēji atbilstoši – 8, neatbilstoši – 2). Vērtējot pārskatus par RAS darbību 2020. gadā, VVD īpašu uzmanību pievērsa atkritumu savākšanas un pārstrādes/reģenerācijas faktu pierādīšanai un noteikto apsaimniekošanas mērķu sasniegšanai.

VVD ir atzinis par nepamatotu atbrīvojumu no DRN piemērošanu 107,7 tūkst. eiro, tā kā atsevišķi RAS apsaimniekotāji nespēja pierādīt, ka būtu pārstrādājuši/reģenerējuši 23 tūkstošus tonnu atkritumu (VKP un EEI). Šajos gadījumos konkrētās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas apsaimniekotājam šī DRN summa ir jāiemaksā valsts budžetā. Daļa no uzrēķinātā nodokļa, t.i., ~64 tūkstoši eiro tika segti no apsaimniekotājiem izsniegtā finanšu nodrošinājuma. Ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, 2020. gadā VVD pārtrauca vienas atkritumu sistēmas darbību, kas EEI apsaimniekošanu nenodrošināja atbilstoši normatīvo aktu prasībām.