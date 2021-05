Latvija pieņems 'Google' ziedojumu – reklāmas kredītus 100 000 dolāru vērtībā – informēšanai par Covid-19

Valdība otrdien atbalstīja rīkojuma projektu "Par ziedojuma pieņemšanu kvalitatīvas tiešsaistes informācijas reklamēšanai", kas paredz pieņemt ziedojumu no " Google" reklāmas kredītu formā.

Valsts kanceleja saņēma piedāvājumu no AS "Google LLC" pārstāvja ar mērķi sniegt atbalstu sabiedrības informēšanā par Covid-19 izplatības ierobežojošiem pasākumiem un atbalsta mehānismiem, piedāvājot tiešsaistes reklāmas kredītus 100 000 ASV dolāru vērtībā.

Sabiedrības informētība par aktuālajiem izplatības ierobežojošajiem pasākumiem ir nepieciešama sabiedriski nozīmīga mērķa īstenošanai - Covid-19 izplatības ierobežošanai. Lai iegūtu informāciju par šiem pasākumiem cilvēki bieži izmanto tiešsaistes meklētājus, tāpēc kvalitatīvas informācijas redzamība meklētāju piedāvātajos rezultātos ir ļoti būtiska. Informācijas redzamību meklētāju rezultātos var palielināt, izmantojot tiešsaistes reklāmas

Apzinoties "Google" meklētāja popularitāti un lietošanas biežumu Latvijā, tostarp meklējot ar Covid-19 saistītu informāciju, un izvērtējot iepriekšminēto piedāvājumu, kā arī, ņemot vērā kvalitatīvas tiešsaistes informācijas redzamības lomu sabiedriski nozīmīga mērķa īstenošanā, Valsts kanceleja atzīst to par atbilstošu valsts interesēm.

Ziedojuma līgums paredz, ka piešķirtais ziedojums – tiešsaistes reklāmas kredīti – var tikt izmantots līdz 2021. gada beigām un tikai ar Covid-19 saistītām reklāmām. Ar ziedojuma līguma parakstīšanu Valsts kanceleja piekrīt, ka ziedojuma pieņemšana netraucēs "Google LLC" vai tās saistītajiem uzņēmumiem piegādāt produktus vai pakalpojumus Valsts kancelejai vai citām līgumā minētām institūcijām nākotnē.

Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" minētie ziedojuma pieņemšanas ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad lēmumu par ziedojuma pieņemšanu sabiedriski nozīmīgu mērķu īstenošanai pieņem Ministru kabinets. Pēc ziedojuma pieņemšana Valsts kanceleja no tiešsaistes reklāmas kredītiem 30% izmantot covid19.gov.lv vietnes redzamības palielināšanai, 30% izmantot Finanšu ministrijas un to pārvaldības iestāžu informācijas par atbalsta mehānismiem redzamības palielināšanai un 40% izmantot Veselības ministrijas un to pārvaldības iestāžu informācijas par drošības pasākumiem un vakcināciju informācijas redzamības palielināšanai. Valsts kancelejas ieskatā, lai sasniegtu līdzekļu piešķiršanas un ziedojuma pieņemšanas mērķi – sabiedrības informēšanu par Covid-19 izplatības ierobežojošiem pasākumiem un atbalsta mehānismiem, nav veicama citu publisku personu vai tās iestāžu vajadzību noskaidrošana.