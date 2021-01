Līdz 15. janvārim jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz 15. janvārim ir jādeklarē ienākumi no kapitāla pieauguma, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ienākumi jādeklarē tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem nevienā no 2020. gada ceturkšņiem nepārsniedza 1000 eiro, kā arī tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem 2020. gada 4. ceturksnī ir pārsnieguši 1000 eiro.

Ienākumiem no kapitāla pieauguma tiek piemērota nodokļu likme 20% apmērā.

Deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Vienotajā nodokļu kontā aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā līdz tā mēneša 23.datumam, kurā iesniegta likumā noteiktā deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma. Tādējādi par kapitāla pieaugumu 2020.gada 4.ceturksnī vai arī visa 2020. gada laikā aprēķinātais nodoklis jāiemaksā valsts budžetā līdz 2021. gada 23. janvārim.

Kapitāla aktīvi ir:

akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;

ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;

parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;

nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);

uzņēmums Komerclikuma izpratnē;

intelektuālā īpašuma objekti;

ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā;

virtuālā valūta.

Nekustamā īpašuma atsavināšana, tajā skaitā, pārdošana, ir viens no gadījumiem, kad fiziskai personai var būt jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā no saņemtā ienākuma.