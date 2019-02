Lielākais nodokļu parādnieks februārī – 'Vexoil Bunkering'

Lielākais nodokļa parādnieks uz šā gada 7. februāri bija kuģu bunkurēšanas pakalpojumu sniedzējs SIA "Vexoil Bunkering" ar 39,357 miljonu eiro nodokļu parādu, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.

Otrajā vietā ir kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieks SIA "Ormus" ar 20,998 miljonu eiro nodokļu parādu, bet trešajā vietā ar 14,015 miljonu eiro parādu ir bronzas stieņu un cauruļu ražotāja SIA "Bebriko Ltd", kurai 2015.gada decembrī pasludināta maksātnespēja.

Ceturtajā vietā ar 12,966 miljonu eiro parādu ir atkritumu pārstrādātājs SIA "Riepu bloki", kuram 2018.gada janvārī pasludināta maksātnespēja. Piektajā vietā ar 8,398 miljonu eiro parādu ir AS "Krāsainie lējumi", kurai 2014.gada februārī pasludināta maksātnespēja.

Saraksta sestajā vietā ar 7,78 miljonu eiro parādu ir elektronisko un telekomunikācijas iekārtu vairumtirgotāja SIA "Zomejs", kurai 2018.gada martā pasludināta maksātnespēja. Septītajā vietā ar 7,564 miljonu eiro parādu ir degvielas tirgotāja SIA "East-West Transit".

Astotajā vietā ar 6,629 miljonu eiro nodokļu parādu ir metālapstrādes uzņēmums AS "A Holding", bet devītajā vietā ar 6,032 miljonu eiro nodokļu parādu ir Polijas uzņēmums "New Horizon Sp.Z.o.o". Saraksta desmitajā vietā ar 5,925 miljonu eiro parādu ir kosmētikas ražotāja AS "Dzintars".

Lielāko nodokļu parādnieku sarakstā atrodami arī abi maksātnespējīgie Liepājas metalurģijas uzņēmumi - AS "Liepājas metalurgs" ar 1,972 miljonu eiro parādu un AS "KVV Liepājas metalurgs" ar 1,991 miljona eiro parādu.

Tāpat sarakstā ar 2,393 miljonu eiro parādu atrodams arī Jūrmalas uzņēmums SIA "Nemo Holdings", salonu tīkla "Kolonna" maksātnespējīgā pārvaldītāja SIA "Baltic Cosmetic Holding" ar 2,157 miljonu eiro parādu, automašīnu tirgotājs SIA "Euro-Auto" ar 2,079 miljonu eiro parādu un citi uzņēmumi.