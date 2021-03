'Netici manipulācijai!' VID brīdina par nodokļu deklarāciju viltus attēliem

Sociālajos tīklos cilvēki dalās ar viltus attēliem, kuros redzamas neadekvāti lielas nodokļu summas deklarācijās, publiskā "Facebook" paziņojumā brīdināja Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Viens no šādiem ierakstiem kļuvis īpaši populārs – to savās feisbuka laika joslās cilvēki redzējuši vairāk nekā 500 tūkstošu reižu, bet 1,9 tūkstoši lietotāju nolēmuši ar šo ierakstu dalīties. Teksta autorei komentāros paustas bažas par maldināšanu, uz ko viņa atbildējusi noraidoši, tostarp sakot: "Man vairs smiekli nenāk. Tagad jāpacīnās būs ar VID". Dienests gan paskaidro, ka informāciju pārbaudījis, noskaidrojot, ka autores attēls ir sagrozīts un neatbilst reālajai situācijai viņas deklarācijā.

"Pārbaudot katru gadījumu, pārliecināmies, ka tā nav patiesība – summas ir izdomātas un attēli pašrocīgi apstrādāti! Savukārt, ja par savas deklarācijas aizpildīšanu vai tajā redzamajiem datiem ir kas neskaidrs, droši jautā mums EDS sadaļā "Sarakste ar VID" vai zvanot uz konsultatīvo tālruni," skaidroja VID pārstāvji.

Jau ziņots, ka pirmdien, 1. martā, sākusies 2020. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana VID. Līdz pirmdienas agram rītam VID jau bija saņēmis 62 414 deklarācijas, bet pērn šāds apjoms bija saņemts pāris stundas vēlāk – uz pulksten 10, Latvijas Radio sacīja VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.

Obligāti 2020. gada deklarācija līdz 1. jūnijam (ja personas kopējie 2020.gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro – līdz 1.jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Tāpat obligāti deklarācija jāiesniedz tad, ja tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības, ienākumi ir gūti ārvalstīs, tostarp jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir darba alga kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja šiem ienākumiem ir piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis.

Obligāti deklarācija jāiesniedz, ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2020. gadā pārsniedz 10 000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta, ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, bet šis nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai, kā arī tad, ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām, kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei, saņemti dāvinājumi virs 1425 eiro.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2020. gadu, bet arī par 2019. un 2018. gadu, bet līdz 2021. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2017.gadu.

Gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr VID aicina to darīt elektroniski, VID EDS, jo tādā gadījumā deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Pieslēgties EDS var ikviens, izmantojot internetbankas lietotājvārdu un paroli, kā arī eID, eParakstu vai "eParaksts mobile".

Par deklarāciju iesniegšanu būs pieejamas konsultācijas, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000. Zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu. Jautājumus var uzdot arī VID EDS sadaļā "Sarakste ar VID".