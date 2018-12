No 1. janvāra par gāzi būs jāmaksā, pat ja to netērēsiet

Pēc mēneša, 2019. gada 1. janvārī, stāsies spēkā jaunie dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kas paredz ieviest fiksētu maksu par pieslēgumu atbilstoši pieslēguma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabasgāzes patēriņa apjoma, portālu "Delfi" informēja AS "Gaso" pārstāvis Miks Lūsis .

Sākot no 1. janvāra, maksājumu par dabasgāzes pakalpojumiem veidos divas daļas – fiksētā daļa un mainīgā daļa, kas būs atkarīga no patērētā dabasgāzes apmēra.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie AS "Gaso" jaunie tarifi novērsīs netaisnīgo "nulles" pieslēgumu problēmu, jo no 1. janvāra arī šiem klientiem būs jāmaksā par infrastruktūras uzturēšanu vai arī jāatsakās no pieslēguma.

Saskaņā ar "Gaso" datiem vairāk nekā 20 000 klientu ir tādi, kas šobrīd gāzi nelieto vispār vai gada laikā tērē ļoti mazā apjomā. Arī šiem "tukšajiem" pieslēgumiem infrastruktūra ir jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā, taču šīs izmaksas pašlaik sedz pārējie dabasgāzes patērētāji.

Līdz ar jaunajiem tarifiem mājsaimniecībām fiksētā komponente ar PVN izmaksās 2,14 eiro mēnesī. Tas ir maksimālais iespējamais sadales sistēmas tarifu pieaugums – jo vairāk patērētājs lietos gāzi, jo mazāks būs maksājuma pieaugums par dabasgāzes sadali. Savukārt tarifa mainīgā komponente jeb maksa par patērēto dabasgāzes apmēru, salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem, visām lietotāju grupām samazināsies.

Ja gribas noskaidrot, kā mājsaimniecības vai uzņēmuma maksājumus ietekmēs jaunie dabasgāzes sadales tarifi, AS "Gaso" mājaslapā ir pieejams tarifu salīdzināšanas kalkulators. Dabasgāzes sadales sistēmas tarifi ir tikai viena no sadaļām, kas veido gāzes rēķinu, ko saņem patērētājs. Dabasgāzes cena ir atkarīga no dabasgāzes cenu kotācijām Rietumeiropas biržās un katra tirgotāja noteiktā uzcenojuma, kā arī pārvades un uzglabāšanas tarifa, norāda "Gaso".

AS "Gaso" valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane atgādina, ka jauni tarifi nepieciešami, lai pielāgotos esošajai situācijai dabasgāzes tirgū un varētu nodrošināt noteikto dabasgāzes tīkla drošības standartu ievērošanu, veicot nepieciešamās investīcijas gāzes sadales tīkla atjaunošanā un uzturēšanā, lai līdz minimumam samazinātu bīstamu situāciju rašanās iespējas.

Ņemot vērā gāzes patēriņa samazināšanos kopš 90. gadu sākuma, maģistrālie un vietējie sadales sistēmas gāzes vadi, kas sākotnēji tika projektēti būtiski lielākām jaudām, patlaban netiek pilnībā noslogoti. Lielai daļai klientu pieslēgumu jaudas vēsturisku iemeslu dēļ neatbilst patēriņam, un tās būtu nepieciešams pārskatīt un efektivizēt.

Pēdējos gados novērotas arī energoresursu kopējā patēriņa struktūras izmaiņas – 2016. gadā dabasgāzes patēriņa īpatsvars ir samazinājies līdz 25,4%, bet kurināmās koksnes patēriņa īpatsvars pietuvojies 30%. Salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika apstiprināti spēkā esošie sadales sistēmas tarifi, sagaidāmais dabasgāzes patēriņš 2018. gadā būs par aptuveni 30% zemāks.